IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman schließt Bohrarbeiten im hochgradigen Projekt Mohave und in der historischen Mine Rosebud ab; stößt auf die bisher mächtigsten Abschnitte

IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Kingman schließt Bohrarbeiten im hochgradigen Projekt Mohave und in der historischen Mine Rosebud ab; stößt auf die bisher mächtigsten Abschnitte

Vancouver, British Columbia - 21. April 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A) (Kingman oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Phase-III-Kernbohrungen mit insgesamt 8 Bohrlöchern unter Einsatz von Altar Drilling aus Tucson, Arizona, abgeschlossen hat. Die Bohrlöcher der Phase III konzentrierten sich auf ein bisher nicht untersuchtes Gebiet in der Nähe der historischen Mine Rosebud, in der vor etwa 100 Jahren hochgradiges Gold gefördert wurde. Das Zielgebiet liegt südöstlich einer Verwerfung, die bei der jüngsten magnetischen Drohnenvermessung des Unternehmens identifiziert wurde. Die Vermessung wurde von Storm Exploration LLC durchgeführt und von Fathom Geophysics LLC ausgewertet.

Die Vermessung hat die Lage mehrerer Verwerfungen auf der Liegenschaft und die magnetischen Eigenschaften der einzelnen Verwerfungsblöcke aufgezeigt. Die Bohrungen der Phase III konzentrierten sich auf die südöstliche Seite einer großen, in Nordost-Südwest-Richtung verlaufenden Verwerfung, die hier als Verwerfung Rosebud South bezeichnet wird. Die Verwerfung war zuvor unentdeckt geblieben, da sie durch jüngere Kiesablagerungen verdeckt war. Die Adern auf der nordwestlichen Seite der Verwerfung, die beiden parallelen Southwick-Adern, wurden vor 100 Jahren abgebaut und durch das Untertage-Probenahmeprogramm des Unternehmens sowie zwei Bohrphasen bestätigt. Diese Adern sind hochgradig (bis zu mehreren hundert g/t Au), weisen jedoch schmale Strukturen auf. Die Adern konnten durch die magnetische Vermessung über die Verwerfung Rosebud South hinweg verfolgt werden.

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Bild (links): Die beobachteten Eisenoxidverfärbungen im Oberflächenabfluss spiegeln die Oxidation von eisenhaltigen Mineralien wider, die während der Bohrungen freigelegt wurden, was mit hydrothermalen Alterationsprozessen übereinstimmt, die üblicherweise mit Goldsystemen in Verbindung gebracht werden. Obwohl dies für sich genommen kein Hinweis auf eine Mineralisierung ist, deutet dieses Merkmal auf anhaltende geochemische Aktivität hin und rechtfertigt weitere Analysen.

Bild (rechts): Der untersuchte Bohrkern weist Abschnitte mit Alteration und unterschiedlichen Mineralisierungsstrukturen auf, darunter Oxidationszonen und Aderungen, die mit hydrothermalen Prozessen übereinstimmen.

Die ersten vier Bohrlöcher des Phase-III-Programms haben Projektionen der beiden Southwick-Adern und mehrere andere Strukturen durchschnitten. Die Adern sind wesentlich mächtiger als alles, was bisher auf den Abbaustätten der Mine Rosebud oder in den ersten beiden Bohrphasen beobachtet wurde, scheinen jedoch aus derselben Art von Mineralisierung zu bestehen wie die auf den Abbaustätten. Es wurden Abschnitte mit visuell vielversprechender Alteration/Mineralisierung von bis zu 26 Fuß (7,9 Meter) (nicht echte Mächtigkeit) erfasst, die derzeit beprobt werden.

Die ersten Proben wurden zur Analyse an Skyline Laboratories in Tucson, Arizona, geliefert. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Für die Handhabung und Probenahme der Bohrkerne werden die Standardprotokolle gemäß NI 43-101 angewendet.

Brad Peek, beratender Geologe und Direktor von Kingman Minerals, erklärte: Wir sind wirklich begeistert von der Mächtigkeit der Strukturen, der Intensität der Mineralisierung und der Anzahl der Strukturen, die von diesen ersten Bohrlöchern durchschnitten wurden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Peek ist ein Direktor von Kingman Minerals Ltd.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Mohave, umfasst die historische Mine Rosebud, die sich in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Hauptschacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

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Simon D. Studer

Interims-CEO, President und Direktor

simondavidstuder@gmail.com

Tel.: +41 77 459 16 20

Unternehmenssitz

Tel.: +1 (604) 685-7720

E-Mail: info@kingmanminerals.com

Web: www.kingmanminerals.com

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zum Umfang, zum Zeitplan und zu den Ergebnissen des Phase-III-Bohrprogramms sowie Interpretationen hinsichtlich der strukturellen Kontinuität, der Mineralisierung und der möglichen Ausdehnung des Southwick-Erzgangs auf der Grundlage geologischer und geophysikalischer Auswertungen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter Bohrbedingungen, geologische Variabilität, die Leistung von Auftragnehmern, Genehmigungsanforderungen und Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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