IRW-News: Nexcel Metals Corp.: Nexcel Metals Corp. gibt Unternehmensupdate und hebt darin den stärker werdenden Wolframmarkt, die abgeschlossene Flugvermessung und die erweiterte Landposition bei Burnt Hill hervor

IRW-PRESS: Nexcel Metals Corp.: Nexcel Metals Corp. gibt Unternehmensupdate und hebt darin den stärker werdenden Wolframmarkt, die abgeschlossene Flugvermessung und die erweiterte Landposition bei Burnt Hill hervor

Vancouver, British Columbia - (21. April 2026) / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) freut sich, ein umfassendes Unternehmensupdate bereitzustellen, in dem die jüngsten Projektfortschritte bei seinem Wolframprojekt Burnt Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick sowie die allgemeinen makroökonomischen Trends, die die Nachfrage nach Wolfram und die Preisbildung unterstützen, beschrieben werden.

Stärke des globalen Wolframmarkts gewinnt weiter an Dynamik

Wolfram ist nach wie vor eines der strategisch bedeutsamsten kritischen Minerale der Welt, was auf seine einzigartigen physikalischen Eigenschaften zurückzuführen ist, einschließlich eines sehr hohen Schmelzpunkts sowie einer extremen Härte und Dichte. Diese Eigenschaften machen Wolfram für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Energie und moderne Fertigung unverzichtbar.

Das globale Wolframangebot ist nach wie vor stark konzentriert, wobei China historisch gesehen etwa 80 % der globalen Produktion ausmacht. https://discoveryalert.com.au/tungsten-supply-crisis-2026-china-trade-restrictions/

Diese Konzentration hat das Lieferkettenrisiko für westliche Volkswirtschaften verschärft, insbesondere da geopolitische Spannungen anhalten und Länder bestrebt sind, sich inländische oder verbündete Bezugsquellen für kritische Minerale zu sichern.

Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Wolfram weiter an, was durch Folgendes angetrieben wird:

- Weltweit zunehmende Rüstungs- und Munitionsproduktion

- Nachfrage seitens der Luft- und Raumfahrt sowie nach Hochleistungslegierungen

- Anwendungen in der Energieinfrastruktur und im Bereich der industriellen Werkzeugherstellung

Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen, einschließlich eskalierender Spannungen und militärischer Konflikte unter Beteiligung Irans sowie einer allgemeinen Instabilität im Nahen Osten, haben zu einem Anstieg der globalen Verteidigungsausgaben und der Munitionsproduktion geführt. https://www.tungstenmetalsgroup.com/blog-blog/defense-applications-of-tungsten-metal

Wolfram ist ein wichtiger Bestandteil von panzerbrechender Munition und hochdichten Legierungen, die in militärischen Anwendungen zum Einsatz kommen, und die gesteigerte Produktion solcher Materialien trägt zu einer erhöhten Nachfrage nach Wolfram bei. https://www.reuters.com/markets/commodities/every-missile-fired-over-iran-is-burning-through-us-tungsten-stocks-2026-03-23/

Aufgrund der sich verknappenden Versorgung und der steigenden Nachfrage haben die Wolframpreise einen Aufwärtstrend verzeichnet, was die strategische Bedeutung der Erschließung sicherer Wolframvorkommen in Nordamerika verdeutlicht. https://www.fastmarkets.com/insights/us-tungsten-supply-chain-defense-growth/

Westliche Regierungen räumen der Erschließung inländischer Vorkommen kritischer Minerale zunehmend Priorität ein, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu verringern, und schaffen somit ein günstiges Umfeld für Projekte wie Burnt Hill.

Projekt Burnt Hill - Abschluss von Flugvermessung

Nexcel freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine hochauflösende geophysikalische HeliTEM-Flugvermessung über seinem Wolframprojekt Burnt Hill erfolgreich abgeschlossen hat. Die Vermessung wurde konzipiert, um das Verständnis des Unternehmens für die Geologie im Untergrund zu vertiefen und potenzielle Erweiterungen bekannter Wolframmineralisierungen zu identifizieren.

Das Flugvermessungsprogramm umfasste moderne geophysikalische Techniken, mit denen leitfähige und strukturelle Merkmale in der Tiefe erkannt werden können, und lieferte kritische Daten zur Verfeinerung der Explorationsziele sowie zur Unterstützung zukünftiger Bohrungen.

Die Datenverarbeitung und -interpretation ist zurzeit im Gange, wobei die Ergebnisse als Grundlage für die nächste Explorationsphase dienen sollen.

Zusammenstellung historischer Daten und GIS-Integration für Wolframprojekt Burnt Hill im Gange

Im Rahmen seiner Strategie der technischen Weiterentwicklung hat Nexcel kürzlich einen GIS- und Datenzusammenstellungsspezialisten damit beauftragt, eine umfassende Überprüfung und Integration aller historischen Explorationsdaten in Zusammenhang mit dem Projekt Burnt Hill durchzuführen (siehe Pressemitteilung vom 22. Februar 2026).

Diese Arbeiten beinhalten die Zusammenstellung, Digitalisierung und Validierung historischer geologischer, geophysikalischer, geochemischer und Bohrdatensätze in einem modernen GIS- und Ressourcenmodellierungsrahmen. Das Ziel dieses Programms besteht darin, das geologische Verständnis zu verbessern, das Explorationsrisiko zu verringern und eine effiziente Zielermittlung für bevorstehende Explorationsaktivitäten zu unterstützen.

Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Definition vorrangiger Bohrziele und der Optimierung der Konzipierung des Phase-1-Explorationsprogramms des Unternehmens spielen.

Metallurgischer Berater stärkt technische Fähigkeiten

Im März 2026 (siehe Pressemitteilung vom 2. März 2026) gab das Unternehmen die Ernennung von Ruan Kroukamp zum metallurgischen Berater bekannt, um die Weiterentwicklung des Projekts Burnt Hill zu unterstützen.

In dieser Funktion unterstützt Herr Kroukamp das Unternehmen bei der Überprüfung historischer metallurgischer Daten, der Konzipierung moderner Arbeitsprogramme für Bestätigungstests, der Bewertung von Möglichkeiten zur Vorkonzentration sowie der Optimierung potenzieller Prozessfließschemata, um die Wolframgewinnungsrate und die Konzentratqualität zu maximieren. Es ist davon auszugehen, dass seine Expertise den technischen Ansatz von Nexcel erheblich verbessern wird, während das Unternehmen Burnt Hill in Richtung Erschließung weiterentwickelt.

Herr Kroukamp kann in den Bereichen Metallurgie und Projektentwicklung eine globale Erfahrung von über zwei Jahrzehnten vorweisen, einschließlich der direkten Beteiligung an Wolframbetrieben wie der Wiederinbetriebnahme und Erweiterung der Wolframmine Mt Carbine in Australien sowie sensorbasierter Initiativen zur Erzaufbereitung beim Wolframprojekt Panasqueira in Portugal.

Beträchtliche Landerweiterung - Abstecken von 6.506 ha, um Größe und Umfang von Wolframprojekt Burnt Hill zu erweitern

Das Unternehmen hat zudem seine Landposition im Distrikt Burnt Hill durch das Abstecken von etwa 6.506 ha an zusätzlichen Mineralschürfrechten beträchtlich erweitert.

- Weitere Schürfrechte befinden sich in unmittelbarer Nähe und umfassen vielversprechende geologische Trends, die mit bekannten Wolframmineralisierungen in Zusammenhang stehen.

Dieses erweiterte Landpaket stärkt die Kontrolle von Nexcel über das gesamte mineralisierte System und erhöht das Potenzial für neue Entdeckungen innerhalb eines Explorationsgebiets in Distriktgröße.

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Abbildung 1: Karte der angrenzenden Konzessionsgebiete

Einreichung von Basisprospekt

Das Unternehmen hat kürzlich außerdem einen endgültigen Basisprospekt in Kurzform bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in ganz Kanada eingereicht, wodurch Nexcel mehr finanzielle Flexibilität zur Unterstützung seiner Wachstumsstrategie erhält (siehe Pressemitteilung vom 9. März 2026).

Der Basisprospekt ermöglicht es dem Unternehmen, über einen Zeitraum von 25 Monaten Wertpapiere im Wert von bis zu 25.000.000 $ anzubieten und auszugeben, einschließlich Stammaktien, Warrants, Zeichnungsscheine, Schuldverschreibungen, Einheiten oder einer beliebigen Kombination davon.

Diese Einreichung ermöglicht Nexcel einen effizienten Zugang zu den Kapitalmärkten, sobald sich Gelegenheiten ergeben, sodass das Unternehmen seine Finanzierungsaktivitäten auf wesentliche Projektmeilensteine wie Explorationsarbeiten, Bohrungen und potenzielle Erschließungsaktivitäten bei Burnt Hill abstimmen kann. Das Unternehmen hat zum jetzigen Zeitpunkt insbesondere noch keine Vereinbarungen zur Ausgabe von Wertpapieren unterzeichnet, besitzt nun jedoch die Flexibilität, unter günstigen Marktbedingungen schnell zu handeln.

Weiteres Vorgehen - Geplantes Bohrprogramm für Sommer 2026

Nach der Interpretation der Daten der geophysikalischen Flugvermessung plant Nexcel, das Genehmigungsverfahren für ein erstes Bohrprogramm bei Burnt Hill einzuleiten.

Das Unternehmen peilt ein Bohrprogramm im Sommer 2026 an, das konzipiert werden wird, um

- vorrangige geophysikalische und geologische Ziele zu testen;

- die Tiefenausdehnungen bekannter Mineralisierungen zu bewerten;

- kürzlich identifizierte Ziele innerhalb des erweiterten Landpakets zu bewerten.

Kommentar des CEO

Das Zusammenspiel eines sich verknappenden globalen Wolframangebots und einer rasch steigenden Nachfrage - insbesondere aus den Bereichen Verteidigung und moderne Fertigung - hat ein vielversprechendes Umfeld für qualitativ hochwertige nordamerikanische Wolframprojekte geschaffen, sagte Hugh Rogers, CEO von Nexcel Metals Corp. Da China das globale Angebot dominiert, besteht ein klarer und dringender Bedarf an sicheren, inländischen Wolframquellen.

Bei Burnt Hill haben wir nun eine entscheidende geophysikalische Flugvermessung abgeschlossen und unsere Landposition in einem vielversprechenden Distrikt beträchtlich erweitert. Diese Schritte ermöglichen es Nexcel, die Bohrungen mit einer soliden Pipeline an Zielen voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, mit dem Genehmigungsverfahren fortzufahren und unser erstes Bohrprogramm im Jahr 2026 durchzuführen.

Qualifizierter Sachverständiger

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Hugh Rogers

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hughrogersinc@gmail.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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