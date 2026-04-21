IRW-News: Talent Infinity Resource Developments Inc.: Talent Infinity stellt Update hinsichtlich Konzessionsgebiet Wildcat bereit

IRW-PRESS: Talent Infinity Resource Developments Inc.: Talent Infinity stellt Update hinsichtlich Konzessionsgebiet Wildcat bereit

Vancouver, BC - 21. April 2026 / IRW-Press / Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: 0N8) (das Unternehmen oder TICO) freut sich bekannt zu geben, dass es kürzlich eine Explorationsgenehmigung gemäß dem Mines Act für sein Konzessionsgebiet Wildcat in British Columbia erhalten hat, was einen bedeutsamen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Projekts darstellt. Die Genehmigung berechtigt das Unternehmen, über einen Zeitraum von fünf Jahren geophysikalische Bodenuntersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) auf bis zu 40 km sowie bis zu 50 Sonic-Bohrungen im Deckgestein oder Diamantbohrungen durchzuführen. Diese Genehmigung verschafft TICO die Flexibilität, ein mehrphasiges Explorationsprogramm durchzuführen, das konzipiert wurde, um vorrangige Ziele im gesamten Konzessionsgebiet zu bewerten und weiterzuentwickeln.

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Abbildung 1: Regionale Karte des Konzessionsgebiets Wildcat

Im Rahmen seiner Explorationsstrategie 2026 plant das Unternehmen die Durchführung von aeromagnetischen und bodengestützten Untersuchungen mittels induzierter Polarisation in einem 6 km² großen Zielgebiet, das anhand einer 2022 entdeckten geochemischen Multi-Element-Bodenanomalie identifiziert wurde. Diese Untersuchungen sollen die Bohrziele verfeinern und das Verständnis des Mineralisierungspotenzials im Untergrund verbessern.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es den Ausübungspreis der Aktienoptionen (die Optionen) korrigiert, der zuvor in seiner Pressemitteilung vom 25. Februar 2026 bekannt gegeben wurde. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, dass die Optionen zu einem Preis von 0,15 $ pro Stammaktie ausgeübt werden könnten. Der Ausübungspreis war inkorrekt angegeben und das Unternehmen bestätigt, dass es beabsichtigte, die Optionen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange zum korrekten Ausübungspreis von 0,35 $ pro Stammaktie zu gewähren. Alle anderen Bedingungen der Optionen bleiben unverändert. Zum Zeitpunkt der Gewährung der Optionen lagen keine wesentlichen, noch nicht veröffentlichten Informationen über das Unternehmen vor.

Über Talent Infinity Resource Developments Inc.

Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: 0N8) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten mit kritischen Rohstoffen in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und verfolgt eine Strategie der Auffindung und Erschließung von kaum explorierten Projekten mit soliden geologischen Basisdaten, historisch nachgewiesener Mineralisierung und Explorationspotenzial in Distriktgröße.

TICO verfügt über ein wachsendes Portfolio von Explorationskonzessionen. Dazu zählen das Antimon-Gold-Projekt Hatsfield und die Antimon-Gold-Projekte Fredricksburg in New Brunswick, die in aussichtsreiche Strukturkorridore mit bekannten Antimon- und Goldvorkommen eingebettet sind, sowie das polymetallische Konzessionsgebiet Silver Giant unweit von Radium Hot Springs in der Provinz British Columbia, das historische Produktionsstätten zur Förderung von Blei, Zink, Silber, Kupfer, Antimon und Cadmium beherbergt. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet Wildcat in British Columbia abgeschlossen.

Mit dem Erwerb dieser Projekte baut sich TICO ein Portfolio auf, das auf Antimon und damit verbundene Edel- und Basismetalle ausgerichtet ist. Diese Metalle werden zunehmend als kritische Rohstoffe für nordamerikanische Lieferketten und industrielle Anwendungen anerkannt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

John Eren

CEO, President und Direktor

Talent Infinity Resource Developments Inc.

E-Mail: ir@csetico.com

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammenfassend die zukunftsgerichteten Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, schätzen, anstreben, prognostizieren, könnte, wird, würde, kann und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den Explorationsplänen und -aktivitäten des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Wildcat; dem Umfang, dem Zeitplan und der Durchführung geophysikalischer Untersuchungen und Bohrprogramme; dem Potenzial zur Weiterentwicklung und Erschließung des Konzessionsgebiets Wildcat; sowie der allgemeinen Explorationsstrategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorationsprogramme durchzuführen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; günstige Marktbedingungen; und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen oder von Dritten erteilten Genehmigungen. Das Unternehmen hält diese Annahmen zwar für angemessen, sie unterliegen jedoch erheblichen Risiken und Unsicherheiten.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Veränderungen der Kapitalmarktbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen; operative Risiken; sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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