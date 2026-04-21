IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining plant Namensänderung in Uranium One Mining Corp. und strategische Ausrichtung auf Uran

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining plant Namensänderung in Uranium One Mining Corp. und strategische Ausrichtung auf Uran

Vancouver, BC - 21. April 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | FWB: SL51) freut sich, ein Unternehmens-Update zu veröffentlichen, in dem es vor allem um seinen strategischen Wandel hin zur Exploration und Erschließung von Uran geht. In Zusammenhang mit dieser Neupositionierung plant das Unternehmen auch die Änderung seines Firmennamens in Uranium One Mining Corp. (die Namensänderung).

Mit der Namensänderung will das Unternehmen dem erweiterten Geschäftsschwerpunkt auf sein Portfolio von Urankonzessionen Rechnung tragen, zu denen das Projekt Yuty Prometeo in Paraguay, das Uranprojekt Nuclean im Athabasca-Becken in Saskatchewan, das Uranprojekt Quark, ebenfalls im Athabasca-Becken gelegen, sowie mögliche zukünftige Übernahmen im Uransektor zählen.

David C. Greenway, President und CEO von Vanguard Mining Corp., erklärt: Die geplante Namensänderung in Uranium One Mining Corp. trägt der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und unseren Bestrebungen, ein zielgerichtetes Portfolio von Urankonzessionen in Abstimmung auf die internationalen Entwicklungen im Energiesektor aufzubauen, besser Rechnung. Der weltweite Strombedarf wird bis Anfang der 2030er Jahre voraussichtlich die Marke von 30 Billionen Kilowattstunden pro Jahr übersteigen, was größtenteils auf den raschen Ausbau KI-gestützter Rechenzentren, die Elektrifizierung des Verkehrs und den steigenden Energiebedarf in den Schwellenländern zurückzuführen ist. Allein für die KI-Infrastruktur werden in Zukunft Stromkapazitäten im Gigawattbereich benötigt, was die bestehenden Energiesysteme an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen wird. In diesem Umfeld wird immer mehr erkannt, dass die Kernenergie eine entscheidende Lösung für die zuverlässige Bereitstellung von klimaneutralem Grundlaststrom in großem Maßstab darstellt. Wir sind davon überzeugt, dass Uran eine zentrale Rolle bei der Deckung dieses zukünftigen Energiebedarfs spielen wird, und in unserer Neuausrichtung bringen wir zum Ausdruck, dass wir an diesem langfristigen Strukturwandel teilhaben und gleichzeitig eine nachhaltige Wertschöpfung für unsere Aktionäre erzielen wollen.

Aktienzusammenlegung

In Zusammenhang mit der geplanten Namensänderung und der strategischen Neupositionierung hat das Unternehmen die Absicht, seine ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien im Verhältnis 3,5:1 zusammenzulegen. Die Zusammenlegung soll die Kapitalstruktur des Unternehmens stärken und eine bessere Ausgangsposition für zukünftige Wachstumsinitiativen schaffen.

Weitere Einzelheiten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Namensänderung und der Aktienzusammenlegung werden bekannt gegeben, sobald diese endgültig feststehen.

Eingetragene Inhaber von physischen Aktienzertifikaten erhalten per Post ein Übermittlungsschreiben, in dem sie darüber informiert werden, dass die Namensänderung und die Aktienzusammenlegung vollzogen wurden. Sie werden darin auch angewiesen, wie sie ihre Aktienzertifikate, die vor der Zusammenlegung erworbene Stammaktien verbriefen, gegen neue Aktienzertifikate eintauschen können, in denen die Anzahl der ihnen nach der Zusammenlegung zustehenden Stammaktien ausgewiesen ist. Für Aktien, die von nicht registrierten Inhabern (Aktionäre, die ihre Aktien über einen Intermediär verwalten lassen) und im Rahmen des Direct Registration System (DRS) gehalten werden, sind keine Maßnahmen erforderlich.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Namensänderung und strategische Neupositionierung seine Sichtbarkeit im Uransektor erhöhen werden und besser mit den Interessen der Anleger im Bereich Kernenergie und kritische Mineralien vereinbar sind.

Nachdem die Namensänderung vollzogen wurde, werden die Stammaktien des Unternehmens weiterhin unter dem bestehenden Börsensymbol UUU notieren, jedoch neue CUSIP- und ISIN-Nummern zugeteilt bekommen.

Die Canadian Securities Exchange (die CSE) wird in einer offiziellen Mitteilung zeitgerecht das Datum des Inkrafttretens der Namensänderung bekanntgeben.

Portfolio der Uranprojekte

Uranprojekt Quark

Das Uranprojekt Quark umfasst acht (8) Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 28.746 Hektar (ca. 71.030 Acres) in der Provinz Saskatchewan, Kanada, innerhalb der Region des Athabasca-Beckens. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem etablierten Uranförderrevier im Norden von Saskatchewan, das in der Vergangenheit einen bedeutenden Anteil an der weltweiten Uranproduktion hatte.

Uranprojekt Nuclean

Das Uranprojekt Nuclean setzt sich aus sieben im Explorationsstadium befindlichen Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 23.424,90 Hektar zusammen und befindet sich im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan, im sogenannten Athabasca-Becken, das allgemein zu den führenden Uranbergbauregionen der Welt zählt.

Projekt Yuty Prometeo

Das Projekt Yuty Prometeo besteht aus den Konzessionen San Jose und Uno, die zusammen eine Fläche von rund 90.000 Hektar im mineralreichen Paraná-Becken im Südosten von Paraguay abdecken. Das Projekt liegt unmittelbar neben der Lagerstätte Yuty von Uranium Energy Corp. Laut Offenlegung der Firma Uranium Energy Corp. beherbergt die Lagerstätte Yuty eine NI 43-101-konforme Mineralressource von rund 8,96 Millionen Pfund UO. Das Unternehmen hat diese Informationen nicht von unabhängiger Seite bestätigen lassen.

Das Projekt Yuty Prometeo ist in einem geologischen Umfeld angesiedelt, das aufgrund von regionalen geologischen Eigenschaften und historischen Explorationsdaten als aussichtsreich für Uranmineralisierung gilt. Die Mineralisierung in benachbarten oder nahegelegenen Konzessionsgebieten lässt nicht zwingend Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zu.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, P.Geo., M.Sc., MBA, einem beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom steht in einem Nahverhältnis zu Vanguard und ist daher für die Zwecke von NI 43-101 nicht unabhängig.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen des Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

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Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie voraussehen, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, könnte, wird, vorsehen und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen diese zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: Aussagen bezüglich des Abschlusses und des Zeitplans der Namensänderung und der Zusammenlegung; des Erhalts aller erforderlichen behördlichen, börslichen und von Dritten erteilten Genehmigungen und Zustimmungen; der erwarteten Vorteile der strategischen Neupositionierung des Unternehmens; der künftigen Explorationsaktivitäten und Erschließungspläne des Unternehmens; sowie allgemeiner Markt- und Branchenerwartungen, einschließlich solcher in Bezug auf die Uran-Nachfrage.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass die Namensänderung oder die Zusammenlegung nicht zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt nicht vollzogen werden kann; das Versäumnis, erforderliche Genehmigungen rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; Veränderungen der Marktbedingungen; Risiken, die der Mineralienexploration und -erschließung innewohnen; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich der Uranpreise; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Bedingungen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

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