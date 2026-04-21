IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Strategische Expansion nach Kontinentaleuropa

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Strategische Expansion nach Kontinentaleuropa

London, UK, 21. April 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Expansion ausgewählter operativer Aktivitäten nach Kontinentaleuropa prüft, wobei der Fokus auf Frankreich, Deutschland und der Schweiz liegt.

Nach einer umfassenden strategischen Überprüfung, einschließlich einer detaillierten SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken), hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Gründung einer spezialisierten Spin-off-Einheit zu untersuchen. Diese Einheit soll voraussichtlich ausgewählte technische Vermögenswerte und Geschäftsentwicklungsfunktionen umfassen, um die Positionierung des Unternehmens innerhalb führender europäischer Life-Sciences-Ökosysteme zu stärken.

Zwei bedeutende europäische Mega-Inkubatoren sind an das Unternehmen herangetreten und haben ihr Interesse bekundet, diese Initiative durch finanzielle und operative Anreize für wachstumsstarke Biotechnologieunternehmen zu unterstützen. Diese Initiativen zielen darauf ab, regionale Cluster zu fördern, die in der Lage sind, internationale und regionale Investoren, strategische Partner sowie hochqualifizierte Fachkräfte aus der Biotechnologiebranche anzuziehen.

Vidac Pharma ist derzeit über seine israelische Tochtergesellschaft, Vidac Pharma Ltd., tätig. Da das Unternehmen auf fortgeschrittenere und spezialisierte klinische Studien zusteuert und sich auf potenzielle strategische Allianzen vorbereitet, wird erwartet, dass die Expansion nach Kontinentaleuropa den Zugang zu Kapitalmärkten, Partnerschaften und operativer Skalierbarkeit verbessern wird.

Die Gespräche mit potenziellen Standorten und Partnern in Frankreich, Deutschland und der Schweiz dauern an und verlaufen positiv. Es wird erwartet, dass diese im Laufe des Jahres 2026 weiter voranschreiten werden, vorbehaltlich laufender Verhandlungen und Bedingungen. Das Unternehmen hat zudem den Suchprozess nach einer erfahrenen Führungsebene eingeleitet, um die geplante Spin-off-Einheit zu leiten.

Diese Initiative steht im Einklang mit der Strategie von Vidac Pharma, den langfristigen Shareholder Value durch geografische Expansion, verbesserte Geschäftsentwicklungskapazitäten und eine größere Nähe zu den wichtigsten Finanz- und Pharmamärkten zu steigern.

Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, kommentierte:

Diese Initiative spiegelt unsere strategische Absicht wider, die Präsenz von Vidac Pharma in den führenden europäischen Life-Sciences-Ökosystemen zu stärken. Wir sind davon überzeugt, dass der Aufbau einer komplementären europäischen Präsenz unseren Zugang zu Kapital, Partnerschaften und spezialisierter Infrastruktur verbessern könnte, während wir unsere klinischen Entwicklungsprogramme vorantreiben. Wir sind ermutigt durch das Interesse führender europäischer Plattformen und werden diese Möglichkeiten im Einklang mit unserer langfristigen Wachstumsstrategie weiter evaluieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die geplante Expansion nach Kontinentaleuropa, die potenzielle Gründung einer Spin-off-Einheit und die erwarteten Zeitpläne. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Diese Risiken umfassen unter anderem behördliche Genehmigungen, Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, Ausführungsrisiken und die Ergebnisse strategischer Partnerschaften. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vidac Pharma Holdings Plc

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

Vereinigtes Königreich

https://www.vidacpharma.com

investors@vidacpharma.com

Über Vidac Pharma Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von neuartigen Medikamenten (First-in-Class) für onkologische und onko-dermatologische Erkrankungen widmet. Das Unternehmen entwickelt Therapiekandidaten, die darauf abzielen, die hyperglykolytische Mikroumgebung von Tumoren zu modifizieren, indem sie die Überexpression und Fehlplatzierung des metabolischen Checkpoints Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen ins Visier nehmen. Ziel ist es, den Zellstoffwechsel zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod herbeizuführen, ohne das umgebende normale Gewebe zu beeinträchtigen.

Der wichtigste Medikamentenkandidat von Vidac, VDA-1102, hat bereits in klinischen Studien zur aktinischen Keratose (AK) und zum kutanen T-Zell-Lymphom (CTCL) Wirksamkeit gezeigt.

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