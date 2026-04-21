IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech setzt seinen internationalen Expansionskurs mit der Eröffnung neuer Niederlassungen in Südkorea und im Vereinigten Königreich fort

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech setzt seinen internationalen Expansionskurs mit der Eröffnung neuer Niederlassungen in Südkorea und im Vereinigten Königreich fort

Vancouver, British Columbia, (21. April 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass zwei neue Niederlassungen - eine in Seoul (Südkorea) und eine weitere in London (Vereinigtes Königreich) - eröffnet wurden. Mit diesen neuen Niederlassungen erweitert das Unternehmen seine internationale Präsenz und erschließt so neue Kundenmärkte in der Region Asien-Pazifik (APAC) und im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika (EMEA). Ziel ist es, die vom Unternehmen entwickelten ZenaDrone-Lösungen, das Drone-as-a-Service-Angebot, den Enterprise-SaaS-Geschäftsbereich und auch das zukünftige Umsatzwachstum weiter zu stärken. Mit den neuen Niederlassungen setzt das Unternehmen seinen internationalen Expansionskurs fort und ermöglicht so die Bereitstellung seiner KI-autonomen Drohnenlösungen und -dienstleistungen für eine noch größere Klientel im zivilen und staatlichen Bereich sowie im Verteidigungssektor vor dem Hintergrund der aktuell weltweit stark steigenden Nachfrage.

Die Expansion in internationale Märkte mit starker Dynamik ist ein Eckpfeiler unserer langfristigen Wachstumsstrategie, erklärt Shaun Passley, CEO von ZenaTech, Ph.D. Durch den Ausbau unserer Präsenz in mehreren Zielländern erschließen wir uns Märkte, die Drohnenunternehmen aktiv regulatorische und wirtschaftliche Vorteile verschaffen. Damit sind wir noch besser in der Lage, vor Ort tätig zu werden und gleichzeitig neue globale Umsatzchancen auszubauen. Dank dieser neuen Niederlassungen können wir noch rascher im gewerblichen Bereich, auf Regierungsebene und im Verteidigungswesen Fuß fassen und unsere autonomen KI-Drohnenlösungen verstärkt in internationalen Schlüsselmärkten platzieren.

ZenaTechs Niederlassung in Seoul wird als zweiter strategischer Knotenpunkt in der Region Asien-Pazifik dienen und Teams in den Bereichen Betriebsführung, Geschäftsentwicklung, Marketing und Unternehmensentwicklung beherbergen, die das ZenaDrone-Geschäft und das Drone-as-a-Service-Angebot unterstützen. Als Fundament dient hier die bestehende unternehmenseigene Fertigungsanlage für Spider-Vision-Sensoren mit den Geschäftsentwicklungsteams in Taiwan. Südkorea ist für autonome Drohnenlösungen ein sehr hochwertiger Markt, der mit einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur punktet, umfangreiche staatliche Investitionen in Smart Cities und Robotik tätigt sowie zunehmend unbemannte Systeme in den Bereichen Logistik, Fertigung, öffentliche Sicherheit und missionskritische Anwendungen einsetzt. Die Teams unterstützen das Geschäft auf regionaler Ebene, stärken die Partnerbeziehungen und treiben die DaaS-Expansion im gesamten asiatisch-pazifischen Raum voran.

In der Niederlassung in London sind die auf Workplace-Software und SaaS spezialisierte ZenaTech-Tochterfirma Othership, die für das ZenaDrone-, DaaS- und Enterprise-SaaS-Geschäft zuständigen EMEA-Betriebsteams und auch Teams der EMEA-Zentrale in Dublin (Irland) untergebracht. Die funktionellen Teams, die ihren Sitz in dieser Niederlassung haben, sind für Produktmanagement, Vertrieb, Marketing und Kreativservice zuständig. Der Standort London ermöglicht einen direkten Zugang zu zahlreichen internationalen Unternehmen und deren Firmenzentralen, staatlichen Entscheidungsträgern sowie Organisationen des öffentlichen Sektors. So kann ZenaTech seine Marken ideal positionieren und damit deren Marktakzeptanz und das Wachstum sowohl in kommerziellen als auch in staatlich geförderten Anwendungsbereichen forcieren.

Mit diesen Standorterweiterungen treibt ZenaTech den Aufbau einer international aufgestellten Betriebsplattform voran, die das skalierbare und margenstarke Wachstum seiner autonomen KI-autonomen Lösungen ZenaDrone- und Drone-as-a-Service-(DaaS)-Lösungen in vorrangigen internationalen Märkten unterstützen soll. Mit der Platzierung von Teams vor Ort in Seoul und London kann das Unternehmen die Marktdurchdringung vor Ort vertiefen, die Kundenbindung stärken und das Geschäft noch näher an die Endverbraucher heranführen. Dank dieser Investitionen ist ZenaTech noch besser in der Lage, die weltweite Nachfrage zu bedienen, weitere wiederkehrende Umsatzquellen zu erschließen und durch einen disziplinierten internationalen Expansionskurs den Unternehmenswert langfristig zu steigern.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

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Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

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investors@zenatech.com

Für Investoren:

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CORE IR

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