Klimaminister Schneider: Energiekrise als Chance für Klimaschutz nutzen

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠20. Apr (Reuters) - Vertreter aus mehr als 30 Ländern beraten ab Dienstag in Berlin beim 17. Petersberger Klimadialog über Wege zu mehr Klimaschutz. ‌Das zweitägige Treffen steht in diesem Jahr vor dem Hintergrund der weltweiten Energiekrise. Bundesumweltminister ⁠Carsten ⁠Schneider erklärte zum Auftakt, die schwierige aktuelle Lage biete eine Chance. "Die Klimapolitik liefert die Lösungen, damit die nächste fossile Energiekrise weniger weh tut", erklärte der SPD-Politiker. Der ‌Wunsch, unabhängiger von Öl ‌und Gas zu werden, verbinde die große Mehrheit der Menschheit.

Das informelle Treffen soll im vertraulichen ⁠Rahmen die nächste Weltklimakonferenz (COP31) im Herbst im ‌türkischen Antalya vorbereiten. Schneider ⁠kündigte an, er werde dafür werben, die Elektrifizierung von Verkehr und Heizungen dort zu einem Schwerpunkt zu machen. An ‌dem Dialog, der ⁠2010 von der damaligen ⁠Bundeskanzlerin Angela Merkel initiiert wurde, nehmen neben den Ministern auch Vertreter von Wissenschaft, Zivilgesellschaft und erstmals auch von Unternehmen teil. Gastgeber sind neben Deutschland die künftigen COP-Präsidentschaften Türkei und Australien.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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