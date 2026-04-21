Lage bleibt bullish | Solide Quartalszahlen | Apple und Amazon im Fokus

Die US-Futures deuten nach einer kurzen Verschnaufpause wieder nach oben. Die Waffenruhe zwischen den USA und Iran steht zwar auf der Kippe, wobei Gespräche am Mittwoch in Pakistan fortgesetzt werden, auch wenn Washington signalisiert, dass eine Verlängerung keineswegs sicher ist. Gleichzeitig bleibt die Nachrichtenlage insgesamt ruhig, mit Fokus auf die entscheidenden Themen: Iran-Verhandlungen, Inflation und Unternehmenszahlen. Der Markt setzt weiterhin darauf, dass eine diplomatische Lösung wahrscheinlicher ist als eine Eskalation, auch, weil die Optionen für eine militärische Ausweitung begrenzt sind. Auf Unternehmensseite dominieren die Big Player: Apple sorgt mit dem angekündigten CEO-Wechsel für Aufmerksamkeit, während Amazon seine KI-Offensive weiter ausbaut und Milliarden in Anthropic investiert. Parallel dazu liefert die laufende Berichtssaison bislang solide bis starke Zahlen, unter anderem von UnitedHealth, GE und 3M. Ein Zeichen für eine weiterhin robuste Unternehmenslandschaft trotz geopolitischer Risiken. Fazit: Die Märkte bleiben stabil, getragen von starken Earnings und der Hoffnung auf Diplomatie. Doch die Unsicherheit rund um Iran bleibt der entscheidende Risikofaktor und könnte jederzeit wieder für Volatilität sorgen.



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