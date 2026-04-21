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Medienmitteilung: Sensirion kündigt weltweite Markteinführung des SEN62 an, einer kompakten Plattform zur Messung von Luftqualität



21.04.2026 / 07:30 CET/CEST





Medienmitteilung

21.04.2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion kündigt weltweite Markteinführung des SEN62 an, einer kompakten Plattform zur Messung von Luftqualität

Sensirion freut sich, die Markteinführung des SEN62 bekannt zu geben. Die kompakte Plattform misst wichtige Luftqualitätsparameter wie Feinstaub, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Der SEN62 wurde für die einfache und kostengünstige Integration in eine Vielzahl von Geräten entwickelt. Er ist ab sofort über das globale Netzwerk der autorisierten Vertriebspartner erhältlich.



Stäfa, Schweiz– Als Teil der SEN6x-Familie bietet der SEN62 eine benutzerfreundliche Lösung zur Überwachung von Feinstaub (PM), Luftfeuchtigkeit und Temperatur (RH/T). Seine werksseitig kalibrierte Ausgangsleistung und die einsatzbereiten Algorithmen reduzieren den technischen Aufwand erheblich, verkürzen die Markteinführungszeit und senken die Kosten. Die integrierten Algorithmen übernehmen die Datenverarbeitung, sodass sich Gerätehersteller auf die Produktentwicklung, das Anwendungsdesign und die Benutzererfahrung konzentrieren können. Die Kalibrierung oder komplexe Optimierungsschritte entfallen.



Zu den typischen Anwendungsbereichen des SEN62 zählen Luftreiniger, HLK-Anlagen, Smart-Home-Geräte und Luftqualitätsmessgeräte, die eine zuverlässige und kompakte Umgebungserfassung erfordern. Diese Anwendungsfälle profitieren insbesondere von der Fähigkeit des SEN62, die Kompatibilität mit Gebäudestandards wie RESET® und dem WELL Building Standard™ zu gewährleisten. Deshalb eignet er sich hervorragend für Anwendungen, bei denen eine zertifizierte Leistung hinsichtlich der Raumluftqualität von entscheidender Bedeutung ist.

Eine Schlüsselkomponente der SEN6x-Plattform ist der SPS6x von Sensirion, ein miniaturisierter MEMS-basierter PM-Sensor. Als Grundlage für die PM-Messfunktion des Moduls bietet er zuverlässige Leistung in kompakter Bauform und macht das integrierte Design der SEN6x-Plattform sowohl effizient als auch hochgradig skalierbar.

„Der SEN62 ist das Einstiegsmodell unserer SEN6x-Plattform und eine kompakte und äusserst zuverlässige Lösung für die Messung von PM sowie RH/T. Dank seiner einfachen Integration und der sofort einsatzbereiten Ausgabedaten trägt er dazu bei, die Produktentwicklung zu beschleunigen und Unternehmen bei der Bereitstellung leistungsstarker Lösungen für die Luftqualitätsmessung zu unterstützen“, sagt David Carminati, Produktmanager für Feinstaubsensoren und Umweltmessknoten bei Sensirion.

Für weitere Informationen zum SEN62 und Bestellungen besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Sensirion-Vertriebspartner.

Über Sensirion – Experts for smart sensor solutions

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie international in zahlreichen Niederlassungen weltweit rund 1’000 Mitarbeiter/-innen. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.

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