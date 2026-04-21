Berlin, ⁠21. Apr (Reuters) - Bei der Wahl des Ausbildungsberufs halten junge Frauen und Männer eher an klassischen Rollenbildern fest. Medizinische Fachangestellte war 2024 der ‌beliebteste Lehrberuf bei Frauen, während Männer am häufigsten Kfz-Mechatroniker werden wollten, wie das Statistische ⁠Bundesamt ⁠am Dienstag mitteilte. Anlass ist der bevorstehende Girls' und Boys' Day am 23. April, an dem Jugendliche Berufe kennenlernen können, in denen ihr Geschlecht unterrepräsentiert ist.

Demnach entschieden ‌sich 9,4 Prozent der ‌weiblichen Auszubildenden mit einem neuen Vertrag für eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten. Auf dem zweiten ⁠Platz folgte die Kauffrau für Büromanagement mit ‌8,8 Prozent vor der ⁠Zahnmedizinischen Fachangestellten mit 7,5 Prozent.

Bei Männern war der Kraftfahrzeug-Mechatroniker mit einem Anteil von 7,5 Prozent die erste Wahl, vor ‌Fachinformatikern mit fünf ⁠Prozent und Elektronikern mit ⁠4,6 Prozent.

Insgesamt schlossen 2024 rund 475.100 Personen in Deutschland einen neuen Ausbildungsvertrag im dualen System ab. Dabei zeigt sich weiter ein deutlicher Männerüberhang. Knapp zwei Drittel (63,8 Prozent) der neuen Verträge wurden von Männern abgeschlossen.

(Bericht von Klaus Lauer; - Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)