Modellrechnung: Bund profitiert bei Steuern nicht von hohen Spritpreisen

Berlin, 20. Apr (Reuters) - ⁠Der Bund hat einer Modellrechnung des Finanzministeriums zufolge im März nicht von den höheren Energiepreisen profitiert. Allerdings könne es in Teilen höhere Einnahmen geben, wie das SPD-geführte Ministerium am Dienstag im aktuellen Monatsbericht mitteilte. Der Modellrechnung zufolge würden höhere Diesel- und Benzinpreise zusätzliche Mehrwertsteuereinnahmen in Höhe von 115,9 Millionen Euro für Bund ‌und Länder bringen, dafür aber Ausfälle bei der Energiesteuer in Höhe von 82 Millionen. Für den Bund allein bedeute dies 61,2 Millionen Euro mehr Mehrwertsteuer, aber 82 Millionen Euro weniger Energiesteuer - per ⁠saldo also ⁠ein Verlust von 20,8 Millionen.

Ende Februar hatten die USA und Israel den Iran angegriffen. Der Iran attackierte daraufhin Israel und mehrere Golf-Staaten. Die für Öl- und Gaslieferungen wichtige Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman ist seitdem weitgehend gesperrt. Die Preise an den Tankstellen sind sprunghaft gestiegen. In der Modellrechnung des Finanzministeriums wurde ein durchschnittlicher Preisanstieg für den März bei Benzin von rund 23 Cent und ‌bei Diesel von rund 40 Cent angesetzt. "Zudem dürften sich die ‌Rückwirkungen des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten negativ auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland auswirken." Einem Insider zufolge wird die Regierung ihre Wachstumsprognose für 2026 am Mittwoch auf 0,5 Prozent halbieren.

In der offiziellen Statistik finden ⁠sich laut Finanzministerium noch keine wesentlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs. Die jetzigen Steuereinnahmen resultierten aus Verbräuchen beziehungsweise Käufen ‌überwiegend im Januar. Mit der Zeit werde das Bild ⁠etwas klarer werden. Allerdings ist die Statistik vorerst nicht genau genug für konkrete Aussagen. Die amtliche Energiesteuerstatistik für 2026, welche auch versteuerte Mengen von Kraftstoffen darstelle, werde erst Mitte 2027 vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht.

STEUEREINNAHMEN IM MÄRZ GESTIEGEN

Insgesamt sind die Steuereinnahmen von Bund und Ländern ‌im März deutlich gestiegen. Sie erhöhten sich im Vergleich ⁠zum Vorjahresmonat um 3,6 Prozent auf 89,27 ⁠Milliarden Euro. Ein Positiv-Beispiel: Die Grunderwerbsteuer wies ihr höchstes monatliches Aufkommen seit 2022 auf - Folge der moderaten Erholung auf dem Immobilienmarkt. Das Aufkommen der Lohnsteuer kletterte um rund vier Prozent.

Der Steuerexperte Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sagte, ohne Sondereffekte wäre das Steueraufkommen im März aber nahezu stagniert. "Mit Blick auf das erste Quartal insgesamt beträgt das Plus zum Vorjahr nur 0,9 Prozent." In der Steuerschätzung vom vergangenen Herbst werde für das Gesamtjahr aber von einem deutlich größeren Plus ausgegangen. "Es könnte ein stressiges Jahr für Haushaltsverhandlungen werden." In den ersten drei Monaten zusammen summierten sich die ⁠Steuereinnahmen auf 224,2 Milliarden Euro. Experten rechnen für das Gesamtjahr 2026 mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent.

(Bericht von Christian Krämer und Maria Martinez, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)