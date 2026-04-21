MSCI World im Chart-Check: „V-Formation“ plus Allzeithoch - HSBC Daily Trading TV vom 21.04.2026
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #MSCIWorld.
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