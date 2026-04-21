Nagel warnt vor Cyber-Risiken durch KI-Modell "Mythos"

21. Apr (Reuters) - Bundesbank-Präsident ⁠Joachim Nagel hat vor erheblichen Risiken durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Stabilität des Finanzsystems gewarnt. Er verwies am Dienstag in Rom unter anderem darauf, dass damit auch neue und komplexe Cyberrisiken einhergingen, da autonome KI-Systeme schädliches Verhalten zeigen könnten. Die frühzeitige Erkennung und Minderung solcher Gefahren sei entscheidend für die ‌Finanzstabilität, wie die aktuelle Diskussion um die KI "Mythos" des US-Unternehmens Anthropics verdeutliche: "Mythos" ist ein KI-Modell, das Sicherheitslücken in der Software von Finanzinstituten schnell identifizieren und ausnutzen kann.

"Dieses KI-Modell scheint sich jedoch als ⁠zweischneidiges Schwert zu ⁠erweisen, da es nicht nur zur Verbesserung digitaler Sicherheitssysteme, sondern auch zur Ausnutzung ihrer Schwachstellen für böswillige Zwecke eingesetzt werden kann", warnte Nagel. Er fügte an: "Wir müssen den Missbrauch dieser Technologie verhindern." Gleichzeitig sollten aus seiner Sicht alle relevanten Institutionen Zugang zu ihr haben, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Die neue Anthropic-KI hat Cybersicherheitsexperten weltweit alarmiert. Sie ermöglicht es Laien, komplexe Hackerangriffe zu starten. Bei ersten Tests hatte "Mythos" Sicherheitslücken ‌entdeckt, die trotz zahlreicher Prüfungen durch Menschen jahrelang unerkannt geblieben ‌waren.

Die Bankenbranche gilt mit ihren zum Teil veralteten Technologiesystemen als besonders anfällig für Angriffe durch KI. Regierungsvertreter in den USA, Kanada und Großbritannien haben sich bereits mit führenden Bankenvertretern getroffen, um die von "Mythos" ausgehenden Bedrohungen zu erörtern. "Mythos" ⁠wird zunächst einer Gruppe von ausgesuchten Unternehmen zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Initiative "Project Glasswing" dürfen die Firmen ‌das Modell nutzen, um nach Schwachstellen in der ⁠Cybersicherheit zu suchen.

KI-EFFEKT KÖNNTE ZUNÄCHST INFLATIONÄR WIRKEN

Aus Sicht Nagels erfordert auch die Unsicherheit über die Inflationsfolgen des Einsatzes von KI besondere Wachsamkeit. Einerseits führe die durch KI-Einsatz bedingte höhere Produktivität zu einem größeren Gesamtangebot, wodurch die Kosten der Unternehmen sänken und möglicherweise auch der durch ‌demografische Faktoren verursachte Arbeitskräftemangel gemildert werde. All dies würde ⁠aus Sicht Nagels den Inflationsdruck tendenziell dämpfen – zumindest ⁠anfänglich. "Andererseits kann der KI-Einsatz im Laufe der Zeit zu höheren Einkommen, einem erhöhten Bedarf an zusätzlichen Investitionen und Vorleistungen sowie – mit hoher Wahrscheinlichkeit – zu einer steigenden Stromnachfrage führen", sagte der Bundesbankchef. Diese zusätzliche Gesamtnachfrage würde den Inflationsdruck erhöhen.

Selbst kurzfristig könne ein "disinflationärer Effekt" ausbleiben, wenn die Nachfrage in Erwartung zukünftiger Produktivitätssteigerungen anziehe: In diesem Szenario könne der KI-Effekt zunächst inflationär wirken. Eine besondere Entwicklung bestehe darin, dass der Einsatz von Algorithmen die Festlegung von Preisen über dem Wettbewerbsniveau begünstigen könne. "Es gibt Hinweise darauf, dass KI-Algorithmen systematisch lernen können, überhöhte Preise zu verlangen, ohne miteinander zu kommunizieren. Aus Sicht ⁠der Zentralbanken erfordert diese Unsicherheit besondere Wachsamkeit", sagte Nagel.

(Bericht von Klaus Lauer, Reinhard Becker, Mitarbeit Balazs Koranyi, Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)