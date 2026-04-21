Nemetschek: Der Aufstieg zum Wachstumsmonster bei Bausoftware mit KI-Fantasie!
Nemetschek: Der Aufstieg zum Wachstumsmonster bei Bausoftware mit KI-Fantasie!
Der Architekt der digitalen Baustelle
Nemetschek ist der technologische Herzschlag der globalen Bauindustrie. Mit einem Software-Portfolio, das den gesamten Lebenszyklus von Bauwerken abdeckt – von der Architektur (Design) über den Bau (Build) bis zum Management (Operate) – bedient die Gruppe die AEC/O-Industrie. Die KI-Sorgen der letzten Monate, neue Sprachmodelle könnten das Geschäftsmodell disruptieren, erweisen sich bei genauerer Analyse als haltlos. In einer hochregulierten Branche, in der Konstruktionsfehler Millionen kosten und Haftungsfragen zentral sind, zählen Vertrauen und Präzision mehr als schnelle Algorithmen. Nemetscheks „Burggraben“ ist tief. Jahrzehntelange Kundenbeziehungen und der Zugriff auf proprietäre Projektdaten, die für das Training verlässlicher KI-Modelle im Bauwesen schlicht unersetzlich sind.
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Endlos Turbo Long 44,07 open end: Basiswert NEMETSCHEK
DU7Z8A
Quelle: DZ BANK: Geld 21.04. 11:50:06, Brief 21.04. 11:50:06
|2,38 EUR
|2,39 EUR
|5,78%
|Basiswertkurs: 67,50 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 11:31:42
|Basispreis
|44,07 EUR
|Knock-Out-Barriere
|44,07 EUR
|Hebel
|2,85x
|Abstand zum Basispreis in %
|34,71%
|Abstand zum Knock-Out in %
|34,71%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
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