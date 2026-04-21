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Nemetschek: Der Aufstieg zum Wachstumsmonster bei Bausoftware mit KI-Fantasie!

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Nemetschek: Der Aufstieg zum Wachstumsmonster bei Bausoftware mit KI-Fantasie!


Nemetschek transformiert sich mit der milliardenschweren HCSS-Übernahme vom Hochbau-Spezialisten zum globalen Infrastruktur-Giganten. Durch den umfassenden Ausbau der US-Präsenz und den Zugriff auf jahrzehntelange Branchendaten sichert sich der Konzern eine führende Position im Bereich vertikaler KI. Erste Erfolge bei der Monetarisierung von KI-Tools und Rekordzahlen für 2025 unterstreichen die operative Stärke. Angesichts aggressiver Wachstumsziele bis 2028 und einer moderaten Bewertung bietet die Aktie aktuell ein interessantes Profil auf der Long-Seite.

Der Architekt der digitalen Baustelle

Nemetschek ist der technologische Herzschlag der globalen Bauindustrie. Mit einem Software-Portfolio, das den gesamten Lebenszyklus von Bauwerken abdeckt – von der Architektur (Design) über den Bau (Build) bis zum Management (Operate) – bedient die Gruppe die AEC/O-Industrie. Die KI-Sorgen der letzten Monate, neue Sprachmodelle könnten das Geschäftsmodell disruptieren, erweisen sich bei genauerer Analyse als haltlos. In einer hochregulierten Branche, in der Konstruktionsfehler Millionen kosten und Haftungsfragen zentral sind, zählen Vertrauen und Präzision mehr als schnelle Algorithmen. Nemetscheks „Burggraben“ ist tief. Jahrzehntelange Kundenbeziehungen und der Zugriff auf proprietäre Projektdaten, die für das Training verlässlicher KI-Modelle im Bauwesen schlicht unersetzlich sind.




 
 

Endlos Turbo Long 44,07 open end: Basiswert NEMETSCHEK

DU7Z8A
Quelle: DZ BANK: Geld 21.04. 11:50:06, Brief 21.04. 11:50:06
2,38 EUR 2,39 EUR 5,78% Basiswertkurs: 67,50 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 11:31:42
Basispreis 44,07 EUR Knock-Out-Barriere 44,07 EUR
Hebel 2,85x Abstand zum Basispreis in % 34,71%
Abstand zum Knock-Out in % 34,71% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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