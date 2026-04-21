Neues Allzeithoch: Wird das “V” zur Regel?

Heute analysieren wir den Sparplan-Index schlechthin: den MSCI World. Eine alte Trendlinie von Ende 2024 (akt. bei 4.181 Punkten) hat sich zuletzt als Stabilitätsanker erwiesen. Diese Unterstützung nutzte das Weltaktienbarometer, um innerhalb von lediglich drei Wochen das bisherige Allzeithoch (4.597 Punkte) zu überwinden. Ein neues Rekordlevel (4.659 Punkte) und der damit verbundene Vorstoß in „uncharted territory“ ist eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Eine andere Frage ist aber fast noch wichtiger: Stellt das „V-Muster“ – also eine scharfe Korrektur, gefolgt von einer dynamischen Erholung – inzwischen die Regel dar? In jedem Fall erinnert der Kursverlauf an die Entwicklung im Frühjahr 2025. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes – auf rund 450 Punkte taxieren, sodass perspektivisch fast die 5.000er-Marke in den Fokus rückt. Auf der Indikatorenseite möchten wir die Relative Stärke (Levy) hervorheben, die nicht nur den Schwellenwert von 1 wieder überschritten hat, sondern auch den Abwärtstrend der letzten Monate zu den Akten legen konnte. Neben dem beschriebenen Ausbruchslevel bildet die 38-Wochen-Linie (akt. bei 4.375 Punkten) eine wichtige Unterstützung.

MSCI World (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MSCI World

Quelle: LSEG, tradesignal²

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