Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH 21.04.2026 / 10:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 21.04.2026 Kursziel: 1,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen 2025 erwartungsgemäß als Übergangsjahr Erwartungsgemäß markierte 2025 für die 3U HOLDING AG ein Übergangsjahr, wobei die Anfang November angepasste Guidance letztlich nicht ganz erreicht werden konnte. Zwar entwickelten sich die Segmente ITK und Erneuerbare Energien insgesamt im Rahmen der Planungen. Das mit einem Umsatzanteil von gut zwei Dritteln mit Abstand größte Segment SHK war jedoch deutlich durch das anhaltend schwache Marktumfeld und die Restrukturierung im Zuge der strategischen Neuausrichtung belastet. Dabei wurden die mit den Restrukturierungsmaßnahmen verbundenen Sonderaufwendungen insgesamt bereits soweit möglich im Geschäftsjahr 2025 verbucht. Zwar stellen sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch infolge des eskalierten Nahost-Konflikts weiterhin herausfordernd dar. Mit dem margenstarken ITK-Segment, dem gestarteten Aufbau einer konzernweiten KI-Plattform, den nach Abschluss des Repowerings beim Windpark Langendorf nun erheblich ausgebauten Erzeugerkapazitäten im cashflow-starken Segment Erneuerbare Energien sowie den Restrukturierungsmaßnahmen sieht der Vorstand 3U aber gut aufgestellt, um ab 2026 wieder deutlich verbesserte, steigende Ergebnisse erwirtschaften zu können. Auch wir gehen ab dem laufenden Geschäftsjahr von einer wieder erheblich verbesserten operativen Profitabilität auf EBITDA-Ebene aus. Allerdings führen die von uns erwarteten Belastungen bei Abschreibungen und Finanzergebnis dazu, dass unsere EPS-Schätzungen auf Sicht weiterhin deutlich negativ ausfallen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unsere Prognosen weder potenzielle An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen, die einen festen Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells bilden, noch die beantragten und in Eruierung befindlichen Projekte im Segment Erneuerbare Energien beinhalten. Hieraus können jedoch unter Umständen deutlich von unseren Schätzungen abweichende Ergebnisse resultieren. Dabei bleibt der 3U-Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 49,8 Prozent zum Geschäftsjahresende 2025 bilanziell solide aufgestellt. Zudem hält die Gesellschaft 3.240.665 eigene Aktien mit einem aktuellen Kurswert von 3,7 Mio. Euro sowie 427,1 Bitcoin mit einem derzeitigen Kurswert von 27,7 Mio. Euro. Zwar werden infolge der Kursentwicklung der Kryptowährung zum Ende des ersten Quartals 2026 nennenswerte stichtagsbedingte Abschreibungen auf den Bitcoin-Bestand anfallen. Der Vorstand erwartet aber im weiteren Jahresverlauf wieder deutlich steigende Notierungen, die dann auch wieder zu entsprechenden Zuschreibungen bis zur Höhe des Einstandspreises führen können. Mögliche Wertsteigerungen darüber hinaus würden dann erst zum Zeitpunkt einer Realisation, also des Verkaufs, buchhalterisch erfasst, bis dahin wären sie somit nur als stille Reserven vorhanden. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 1,14 Euro liegt die Marktkapitalisierung der 3U HOLDING AG bei lediglich 42,0 Mio. Euro. Demgegenüber entspricht das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter zum Bilanzstichtag mit 78,2 Mio. Euro einem Betrag von 2,33 Euro je Aktie im Umlauf. Auch mit Blick darauf erachten wir den Anteilsschein der Marburger Beteiligungsgesellschaft mit ihrem diversifizierten, die Megatrends Digitalisierung, Energiewende und E-Commerce adressierenden Geschäftsmodell weiterhin als unterbewertet und empfehlen vor allem mittel- bis langfristig orientierten Investoren nach wie vor, die 3U-Aktie bei einem auf 1,60 Euro angepassten Kursziel zu "kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=327d8045dbb062fe7a5d4c055c9b9712 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 2501 44091-21 Fax: +49 2501 44091-22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=be95940b-3d5e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2311964 21.04.2026 CET/CEST °