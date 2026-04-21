Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH

21.04.2026 / 10:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG

     Unternehmen:               3U HOLDING AG
     ISIN:                      DE0005167902

     Anlass der Studie:         Geschäftszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.04.2026
     Kursziel:                  1,60 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     30.08.2023, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

2025 erwartungsgemäß als Übergangsjahr

Erwartungsgemäß markierte 2025 für die 3U HOLDING AG ein Übergangsjahr,
wobei die Anfang November angepasste Guidance letztlich nicht ganz erreicht
werden konnte. Zwar entwickelten sich die Segmente ITK und Erneuerbare
Energien insgesamt im Rahmen der Planungen. Das mit einem Umsatzanteil von
gut zwei Dritteln mit Abstand größte Segment SHK war jedoch deutlich durch
das anhaltend schwache Marktumfeld und die Restrukturierung im Zuge der
strategischen Neuausrichtung belastet. Dabei wurden die mit den
Restrukturierungsmaßnahmen verbundenen Sonderaufwendungen insgesamt bereits
soweit möglich im Geschäftsjahr 2025 verbucht.

Zwar stellen sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch infolge
des eskalierten Nahost-Konflikts weiterhin herausfordernd dar. Mit dem
margenstarken ITK-Segment, dem gestarteten Aufbau einer konzernweiten
KI-Plattform, den nach Abschluss des Repowerings beim Windpark Langendorf
nun erheblich ausgebauten Erzeugerkapazitäten im cashflow-starken Segment
Erneuerbare Energien sowie den Restrukturierungsmaßnahmen sieht der Vorstand
3U aber gut aufgestellt, um ab 2026 wieder deutlich verbesserte, steigende
Ergebnisse erwirtschaften zu können.

Auch wir gehen ab dem laufenden Geschäftsjahr von einer wieder erheblich
verbesserten operativen Profitabilität auf EBITDA-Ebene aus. Allerdings
führen die von uns erwarteten Belastungen bei Abschreibungen und
Finanzergebnis dazu, dass unsere EPS-Schätzungen auf Sicht weiterhin
deutlich negativ ausfallen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unsere
Prognosen weder potenzielle An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen, die
einen festen Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells bilden, noch die
beantragten und in Eruierung befindlichen Projekte im Segment Erneuerbare
Energien beinhalten. Hieraus können jedoch unter Umständen deutlich von
unseren Schätzungen abweichende Ergebnisse resultieren.

Dabei bleibt der 3U-Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 49,8 Prozent zum
Geschäftsjahresende 2025 bilanziell solide aufgestellt. Zudem hält die
Gesellschaft 3.240.665 eigene Aktien mit einem aktuellen Kurswert von 3,7
Mio. Euro sowie 427,1 Bitcoin mit einem derzeitigen Kurswert von 27,7 Mio.
Euro. Zwar werden infolge der Kursentwicklung der Kryptowährung zum Ende des
ersten Quartals 2026 nennenswerte stichtagsbedingte Abschreibungen auf den
Bitcoin-Bestand anfallen. Der Vorstand erwartet aber im weiteren
Jahresverlauf wieder deutlich steigende Notierungen, die dann auch wieder zu
entsprechenden Zuschreibungen bis zur Höhe des Einstandspreises führen
können. Mögliche Wertsteigerungen darüber hinaus würden dann erst zum
Zeitpunkt einer Realisation, also des Verkaufs, buchhalterisch erfasst, bis
dahin wären sie somit nur als stille Reserven vorhanden.

Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 1,14 Euro liegt die
Marktkapitalisierung der 3U HOLDING AG bei lediglich 42,0 Mio. Euro.
Demgegenüber entspricht das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter
zum Bilanzstichtag mit 78,2 Mio. Euro einem Betrag von 2,33 Euro je Aktie im
Umlauf. Auch mit Blick darauf erachten wir den Anteilsschein der Marburger
Beteiligungsgesellschaft mit ihrem diversifizierten, die Megatrends
Digitalisierung, Energiewende und E-Commerce adressierenden Geschäftsmodell
weiterhin als unterbewertet und empfehlen vor allem mittel- bis langfristig
orientierten Investoren nach wie vor, die 3U-Aktie bei einem auf 1,60 Euro
angepassten Kursziel zu "kaufen".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=327d8045dbb062fe7a5d4c055c9b9712
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

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