Original-Research: EDAG Engineering Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG 21.04.2026 / 15:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG Unternehmen: EDAG Engineering Group AG ISIN: CH0303692047 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 21.04.2026 Kursziel: 7,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Architekten der Mobilität - Diversifikation reduziert EDAGs Automotive-Abhängigkeit und erschließt neue Märkte Die EDAG Group ist ein weltweit tätiger Entwicklungsdienstleister mit Fokus auf die Automobilindustrie, der sein Leistungsportfolio zunehmend in die Bereiche Industry und Defence erweitert. Als langjähriger Partner der deutschen OEMs überzeugt EDAG durch tiefes Branchen-Know-How, ein breites Leistungsspektrum entlang der gesamten Fahrzeugentwicklung sowie zusätzliche Kompetenzen im Bereich Produktionslösungen. Die Kombination aus Produkt- und Produktionsentwicklung ermöglicht eine ganzheitliche Begleitung von Kundenprojekten und stellt einen zentralen Differenzierungsfaktor im Wettbewerb dar. Neben dem klassischen Automotive-Geschäft gewinnen Industrieanwendungen sowie Defence-Projekte zunehmend an strategischer Bedeutung und reduzieren perspektivisch die Abhängigkeit vom zyklischen Kerngeschäft. Während die F&E-Ausgaben der deutschen OEMs wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz nach den 2023/2024 erreichten Rekordniveaus in den kommenden Jahren eher rückläufig sein dürften, erwarten wir gleichzeitig eine steigende Bedeutung von outgesourcten Entwicklungsdienstleistungen. Im Zuge laufender Restrukturierungsprogramme und Stellenkürzungen auf OEM-Seite wird die interne F&E-Kapazität reduziert, wodurch externe Anbieter wie EDAG strukturell profitieren sollten. Ergänzend ergeben sich zusätzliche Wachstumspotenziale in den Segmenten Industry und Defence, wobei insbesondere der Defence-Bereich noch in einer frühen Entwicklungsphase steht. Vor dem Hintergrund steigender Verteidigungsbudgets und zunehmender technologischer Komplexität reichen interne Kapazitäten vieler Produzenten nicht aus, sodass sich ein attraktiver Markt für externe Engineering-Dienstleistungen erst sukzessive herausbildet. Die zuletzt schwache operative Entwicklung ist insbesondere auf Verzögerungen in der Modellentwicklung der OEMs sowie eine insgesamt verhaltene Investitionstätigkeit zurückzuführen. Als Reaktion hat EDAG in den Jahren 2024 und 2025 Restrukturierungsmaßnahmen (Kosteneinsparungen von 90 Mio. EUR jährlich avisiert) umgesetzt und parallel den Ausbau internationaler Global Delivery Center forciert, um die Kostenbasis strukturell zu verbessern. Für das Jahr 2026 erwarten wir eine weitgehend stabile Umsatzentwicklung bei gleichzeitig deutlicher Ergebnisverbesserung und Rückkehr in den positiven operativen Bereich. In den Folgejahren gehen wir von einem weitgehend konstanten Umsatz im Mobility-Segment aus, während die Bereiche Industry und Defence jeweils zweistellige Wachstumsraten erzielen dürften, wobei Defence aufgrund der frühen Marktphase das dynamischste Wachstum mit hohen zweistelligen Zuwächsen aufweisen sollte. Aufgrund der vergleichsweise geringen Kapitalintensität erwarten wir durchgehend positive Free Cashflows (nach Leasingzahlungen), die bis zum Ende des Detailplanungszeitraums auf knapp 30 Mio. EUR jährlich ansteigen könnten. Fazit: EDAG befindet sich aktuell in einer Übergangsphase, die durch die jüngsten Restrukturierungsprogramme adressiert wurden. Die Kosteneinsparungen in Verbindung mit einer Ausweitung der Geschäftstätigkeit in den Bereichen Industry & Defence dürften zu einer stetigen Verbesserung der Ergebnismargen führen, sodass die Bewertung mit einem KGV 2027e von 6,3 attraktiv erscheint. Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem Kursziel von 7,50 EUR in unsere Coverage auf. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fe07cc3da01280ad56ee7a8807cb923d Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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