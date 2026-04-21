Original-Research: EDAG Engineering Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG

21.04.2026 / 15:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG

     Unternehmen:               EDAG Engineering Group AG
     ISIN:                      CH0303692047

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.04.2026
     Kursziel:                  7,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Architekten der Mobilität - Diversifikation reduziert EDAGs
Automotive-Abhängigkeit und erschließt neue Märkte

Die EDAG Group ist ein weltweit tätiger Entwicklungsdienstleister mit Fokus
auf die Automobilindustrie, der sein Leistungsportfolio zunehmend in die
Bereiche Industry und Defence erweitert. Als langjähriger Partner der
deutschen OEMs überzeugt EDAG durch tiefes Branchen-Know-How, ein breites
Leistungsspektrum entlang der gesamten Fahrzeugentwicklung sowie zusätzliche
Kompetenzen im Bereich Produktionslösungen. Die Kombination aus Produkt- und
Produktionsentwicklung ermöglicht eine ganzheitliche Begleitung von
Kundenprojekten und stellt einen zentralen Differenzierungsfaktor im
Wettbewerb dar. Neben dem klassischen Automotive-Geschäft gewinnen
Industrieanwendungen sowie Defence-Projekte zunehmend an strategischer
Bedeutung und reduzieren perspektivisch die Abhängigkeit vom zyklischen
Kerngeschäft.

Während die F&E-Ausgaben der deutschen OEMs wie Volkswagen, BMW und
Mercedes-Benz nach den 2023/2024 erreichten Rekordniveaus in den kommenden
Jahren eher rückläufig sein dürften, erwarten wir gleichzeitig eine
steigende Bedeutung von outgesourcten Entwicklungsdienstleistungen. Im Zuge
laufender Restrukturierungsprogramme und Stellenkürzungen auf OEM-Seite wird
die interne F&E-Kapazität reduziert, wodurch externe Anbieter wie EDAG
strukturell profitieren sollten. Ergänzend ergeben sich zusätzliche
Wachstumspotenziale in den Segmenten Industry und Defence, wobei
insbesondere der Defence-Bereich noch in einer frühen Entwicklungsphase
steht. Vor dem Hintergrund steigender Verteidigungsbudgets und zunehmender
technologischer Komplexität reichen interne Kapazitäten vieler Produzenten
nicht aus, sodass sich ein attraktiver Markt für externe
Engineering-Dienstleistungen erst sukzessive herausbildet.

Die zuletzt schwache operative Entwicklung ist insbesondere auf
Verzögerungen in der Modellentwicklung der OEMs sowie eine insgesamt
verhaltene Investitionstätigkeit zurückzuführen. Als Reaktion hat EDAG in
den Jahren 2024 und 2025 Restrukturierungsmaßnahmen (Kosteneinsparungen von
90 Mio. EUR jährlich avisiert) umgesetzt und parallel den Ausbau
internationaler Global Delivery Center forciert, um die Kostenbasis
strukturell zu verbessern. Für das Jahr 2026 erwarten wir eine weitgehend
stabile Umsatzentwicklung bei gleichzeitig deutlicher Ergebnisverbesserung
und Rückkehr in den positiven operativen Bereich. In den Folgejahren gehen
wir von einem weitgehend konstanten Umsatz im Mobility-Segment aus, während
die Bereiche Industry und Defence jeweils zweistellige Wachstumsraten
erzielen dürften, wobei Defence aufgrund der frühen Marktphase das
dynamischste Wachstum mit hohen zweistelligen Zuwächsen aufweisen sollte.
Aufgrund der vergleichsweise geringen Kapitalintensität erwarten wir
durchgehend positive Free Cashflows (nach Leasingzahlungen), die bis zum
Ende des Detailplanungszeitraums auf knapp 30 Mio. EUR jährlich ansteigen
könnten.

Fazit: EDAG befindet sich aktuell in einer Übergangsphase, die durch die
jüngsten Restrukturierungsprogramme adressiert wurden. Die
Kosteneinsparungen in Verbindung mit einer Ausweitung der Geschäftstätigkeit
in den Bereichen Industry & Defence dürften zu einer stetigen Verbesserung
der Ergebnismargen führen, sodass die Bewertung mit einem KGV 2027e von 6,3
attraktiv erscheint. Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem
Kursziel von 7,50 EUR in unsere Coverage auf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fe07cc3da01280ad56ee7a8807cb923d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=d10aaa32-3d87-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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