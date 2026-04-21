Original-Research: Havila Kystruten AS (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG

21.04.2026 / 12:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS

     Unternehmen:               Havila Kystruten AS
     ISIN:                      NO0013696799

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.04.2026
     Kursziel:                  90,00 NOK (zuvor: 95,00 NOK)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Solide Q1-Dynamik vor der Sommersaison - Höhere LNG-Kosten dürfte
mittelfristig weitgehend kompensiert werden

Das jüngste Trading-Update von Havila signalisiert eine weiterhin solide
Dynamik im Vorfeld der wichtigen Sommersaison. Während die strukturelle
Nachfrage für die Küstenroute robust erscheint, werden erhöhte LNG-Preise
und Inflation kurzfristig Druck auf die Kostenbasis ausüben. Diese Effekte
sollten jedoch mittelfristig durch höhere staatliche Kompensationen und
Preisanpassungen weitgehend ausgeglichen werden.

[Tabelle]

Basierend auf den KPI-Trends im Q1 erwarten wir eine solide
Umsatzentwicklung, mit einem Anstieg der operativen Erlöse um rund 22% YoY
auf etwa 408 Mio. NOK im Quartal (+17% YoY berichtet), was ein deutlich
positives EBITDA ermöglichen sollte. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr
bleibt aussichtsreich, mit bereits 68% gebuchter Kapazität, was einem
Anstieg von rund 10pp gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt entspricht.
Entsprechend sieht das Management aktuell keine wesentlichen Veränderungen
in der Gesamtnachfrage, trotz einzelner Umbuchungen von Kunden aus
Australien und Asien infolge von Flugstörungen im Nahen Osten. Wir erwarten,
dass potenzieller Druck auf die diskretionären Ausgaben durch höhere
Energiepreise nur begrenzte Auswirkungen auf die Reisetätigkeit haben
dürfte, insbesondere im Premiumsegment. Zudem könnten
Nachfrageverschiebungen weg von derzeit weniger attraktiven
Kreuzfahrtregionen zusätzliche Impulse für die Küstenroute liefern. Vor
diesem Hintergrund bleiben wir zuversichtlich hinsichtlich eines anhaltenden
Umsatzwachstums im laufenden Jahr. Gleichzeitig dürfte der deutliche Anstieg
der Treibstoffpreise einen spürbar negativen Effekt auf die LNG-Kosten
haben, die rund 20% der operativen Aufwendungen ausmachen. Auf Basis eines
LNG-Preises von etwa EUR 50/MWh schätzen wir den negativen EBITDA-Effekt auf
rund 60 Mio. NOK auf Gesamtjahressicht. Inflationsbedingte Effekte dürften
zudem weitere Kostenpositionen, insbesondere Löhne, belasten. Allerdings
sollte der inflationsindexierte Anpassungsmechanismus in den Zahlungen des
Staates rund 70% dieser Kostensteigerungen kompensieren, während ein
wesentlicher Teil des verbleibenden Effekts durch weitere Preisanpassungen
aufgefangen werden dürfte. In der Folge senken wir unsere EBITDA-Prognose
für das laufende Jahr, erhöhen jedoch unsere Schätzungen für 2027 ff. Fazit:
Die Q1-KPIs zeigen eine ermutigende Umsatzdynamik was unsere Erwartung ein
soliden Nachfrage stützt. Trotz kurzfristigem Ergebnisdruck durch höhere
LNG-Kosten und Inflation sollten die im Geschäftsmodell verankerten
Kompensationsmechanismen sowie die Preissetzungsmacht des hochwertigen
Produkts diese Effekte über die Zeit weitgehend ausgleichen. Das leicht
reduzierte Kursziel reflektiert daher primär den Barwerteffekt unserer
angepassten Schätzungen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem
neuen Kursziel von 90 NOK (zuvor: 95 NOK).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a80840277674d8c122e305bfacab14b4

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=84d53457-3d5a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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