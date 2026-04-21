Original-Research: Havila Kystruten AS (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG 21.04.2026 / 12:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS Unternehmen: Havila Kystruten AS ISIN: NO0013696799 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.04.2026 Kursziel: 90,00 NOK (zuvor: 95,00 NOK) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Solide Q1-Dynamik vor der Sommersaison - Höhere LNG-Kosten dürfte mittelfristig weitgehend kompensiert werden Das jüngste Trading-Update von Havila signalisiert eine weiterhin solide Dynamik im Vorfeld der wichtigen Sommersaison. Während die strukturelle Nachfrage für die Küstenroute robust erscheint, werden erhöhte LNG-Preise und Inflation kurzfristig Druck auf die Kostenbasis ausüben. Diese Effekte sollten jedoch mittelfristig durch höhere staatliche Kompensationen und Preisanpassungen weitgehend ausgeglichen werden. [Tabelle] Basierend auf den KPI-Trends im Q1 erwarten wir eine solide Umsatzentwicklung, mit einem Anstieg der operativen Erlöse um rund 22% YoY auf etwa 408 Mio. NOK im Quartal (+17% YoY berichtet), was ein deutlich positives EBITDA ermöglichen sollte. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt aussichtsreich, mit bereits 68% gebuchter Kapazität, was einem Anstieg von rund 10pp gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt entspricht. Entsprechend sieht das Management aktuell keine wesentlichen Veränderungen in der Gesamtnachfrage, trotz einzelner Umbuchungen von Kunden aus Australien und Asien infolge von Flugstörungen im Nahen Osten. Wir erwarten, dass potenzieller Druck auf die diskretionären Ausgaben durch höhere Energiepreise nur begrenzte Auswirkungen auf die Reisetätigkeit haben dürfte, insbesondere im Premiumsegment. Zudem könnten Nachfrageverschiebungen weg von derzeit weniger attraktiven Kreuzfahrtregionen zusätzliche Impulse für die Küstenroute liefern. Vor diesem Hintergrund bleiben wir zuversichtlich hinsichtlich eines anhaltenden Umsatzwachstums im laufenden Jahr. Gleichzeitig dürfte der deutliche Anstieg der Treibstoffpreise einen spürbar negativen Effekt auf die LNG-Kosten haben, die rund 20% der operativen Aufwendungen ausmachen. Auf Basis eines LNG-Preises von etwa EUR 50/MWh schätzen wir den negativen EBITDA-Effekt auf rund 60 Mio. NOK auf Gesamtjahressicht. Inflationsbedingte Effekte dürften zudem weitere Kostenpositionen, insbesondere Löhne, belasten. Allerdings sollte der inflationsindexierte Anpassungsmechanismus in den Zahlungen des Staates rund 70% dieser Kostensteigerungen kompensieren, während ein wesentlicher Teil des verbleibenden Effekts durch weitere Preisanpassungen aufgefangen werden dürfte. In der Folge senken wir unsere EBITDA-Prognose für das laufende Jahr, erhöhen jedoch unsere Schätzungen für 2027 ff. Fazit: Die Q1-KPIs zeigen eine ermutigende Umsatzdynamik was unsere Erwartung ein soliden Nachfrage stützt. Trotz kurzfristigem Ergebnisdruck durch höhere LNG-Kosten und Inflation sollten die im Geschäftsmodell verankerten Kompensationsmechanismen sowie die Preissetzungsmacht des hochwertigen Produkts diese Effekte über die Zeit weitgehend ausgleichen. Das leicht reduzierte Kursziel reflektiert daher primär den Barwerteffekt unserer angepassten Schätzungen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 90 NOK (zuvor: 95 NOK). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a80840277674d8c122e305bfacab14b4 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=84d53457-3d5a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2311946 21.04.2026 CET/CEST °