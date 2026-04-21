Original-Research: MaaT Pharma SACA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: MaaT Pharma SACA - from First Berlin Equity Research GmbH

21.04.2026 / 15:09 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA

     Company Name:                MaaT Pharma SACA
     ISIN:                        FR0012634822

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        21.04.2026
     Target price:                EUR17
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on MaaT Pharma
SACA (ISIN: FR0012634822). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 17.00 price target.

Abstract:
MaaT Pharma reported FY25 results and provided a pipeline update, with
financial performance broadly in line with expectations and no changes to
the core investment case. Revenues increased by 41% YoY to EUR4.5m (FBe:
EUR4.4m; FY24: EUR3.2m), driven by continued uptake of Xervyteg (MaaT013) under
the Early Access Programme (EAP). EBIT amounted to EUR-29.7m (FBe: EUR-31.2m;
FY24: EUR-28.4m), reflecting ongoing investment in late-stage clinical
development. Cash at year-end stood at EUR24.9m (FBe: EUR25.0m), supporting an
unchanged runway to August 2026, including the expected EUR6m second tranche
of the EIB facility. Operationally, MaaT013 (Xervyteg), remains firmly on
track, with the EMA review progressing as planned and a decision still
expected around mid-2026. A EUR12m milestone payment from Clinigen upon EMA
approval of MaaT013 would extend the cash runway further into early 2027.
Pipeline updates mainly relate to timeline adjustments for MaaT033 and
MaaT034, reflecting prioritisation of resources towards the lead asset.
Overall, we see no change to the investment case and continue to view
MaaT013 as the key near-term value driver. Following model updates, our
SOTP-based valuation remains unchanged, and we reiterate our Buy rating and
EUR17 price target.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MaaT Pharma SACA
(ISIN: FR0012634822) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 17,00.

Zusammenfassung:
MaaT Pharma gab die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt und
lieferte einen aktuellen Überblick über die Pipeline. Die finanzielle
Entwicklung entsprach weitgehend den Erwartungen, und am
Kerninvestitionsszenario änderte sich nichts. Der Umsatz stieg im Vergleich
zum Vorjahr um 41% auf EUR4,5 Mio. (FBe: EUR4,4 Mio.; Geschäftsjahr 2024: EUR3,2
Mio.), was auf die anhaltende Nachfrage nach Xervyteg (MaaT013) im Rahmen
des Early-Access-Programms (EAP) zurückzuführen ist. Das EBIT belief sich

auf -EUR29,7 Mio. (FBe: -EUR31,2 Mio.; Geschäftsjahr 2024: -EUR28,4 Mio.), was die

laufenden Investitionen in die klinische Entwicklung im Spätstadium
widerspiegelt. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Jahresende auf EUR24,9
Mio. (FBe: EUR25,0 Mio.), was eine unveränderte Liquiditätsreichweite bis
August 2026 sicherstellt, einschließlich der erwarteten zweiten Tranche der
EIB-Fazilität in Höhe von EUR6 Mio. Operativ verläuft die Entwicklung von
MaaT013 (Xervyteg) weiterhin planmäßig, wobei die Prüfung durch die EMA wie
vorgesehen voranschreitet und eine Entscheidung weiterhin für Mitte 2026
erwartet wird. Eine Meilensteinzahlung in Höhe von EUR12 Mio. von Clinigen
nach der EMA-Zulassung von MaaT013 würde die Liquiditätsreichweite weiter
bis Anfang 2027 verlängern. Pipeline-Updates beziehen sich hauptsächlich auf
Zeitplananpassungen für MaaT033 und MaaT034, was die Priorisierung von
Ressourcen zugunsten des Leitprodukts widerspiegelt. Insgesamt sehen wir
keine Änderung am Investment Case und betrachten MaaT013 weiterhin als den
wichtigsten kurzfristigen Werttreiber. Nach Modellaktualisierungen bleibt
unsere SOTP-basierte Bewertung unverändert, und wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR17.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ecba9aa668559e342739d25322678379

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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