Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG

21.04.2026 / 17:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG

     Unternehmen:               Mountain Alliance AG
     ISIN:                      DE000A12UK08

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.04.2026
     Kursziel:                  4,50 EUR (zuvor: 4,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Defence-Tech-Exposure konkretisiert - Destinus als strategischer Werttreiber

Konkretisierung der Defence-Strategie: Die Mountain Alliance AG (MA) hat am
15.04. weitere Details zu ihrem bislang nur allgemein kommunizierten
Engagement im Defence-Sektor veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei dem
im November 2025 angekündigten Investment in einen Anbieter autonomer
Flugsysteme um eine Beteiligung an der Destinus Group B.V. Der Einstieg
erfolgte bereits im Sommer 2025 und ist im Kontext der strategischen
Neuausrichtung im Defence- und Deep-Tech-Bereich zu sehen. Mit der nun
erfolgten Konkretisierung erhöht sich die Transparenz hinsichtlich der
Portfoliozusammensetzung.

Reputative Aufwertung durch industrielles Netzwerk: Destinus verfügt über
Kooperationen mit etablierten Industrieunternehmen wie Rheinmetall und
Quantum Systems, einschließlich des Joint Ventures 'Rheinmetall Destinus
Strike Systems'. Diese Partnerschaften werten wir als klaren Beleg für die
technologische Relevanz und industrielle Anschlussfähigkeit des
Unternehmens. Gleichzeitig erhöhen sie die Visibilität für die weitere
operative Entwicklung und potenzielle Skalierung. Der Zugang zur
Destinus-Transaktion unterstreicht die strategische Bedeutung des Netzwerks
rund um die Mountain Partners AG. Die Fähigkeit, sich frühzeitig an
technologisch führenden Unternehmen in attraktiven Zukunftsmärkten zu
beteiligen, sehen wir als wesentlichen Wettbewerbsvorteil. Eine fortgesetzte
Nutzung dieses Zugangs sollte die Grundlage für weiteren hochwertigen
Dealflow bilden.

Implikationen für die NAV-Entwicklung: Aus Bewertungssicht ist festzuhalten,
dass sich potenzielle NAV-Effekte aus der Destinus-Beteiligung derzeit nur
eingeschränkt quantifizieren lassen. Zwar ist davon auszugehen, dass
zwischen dem Einstiegszeitpunkt im Sommer 2025 und nachfolgenden
Finanzierungsrunden eine Wertsteigerung stattgefunden haben dürfte, jedoch
fehlen hierzu konkrete Bewertungsparameter sowie Angaben zur
Beteiligungshöhe. Entsprechend bleiben mögliche stille Reserven zunächst
indikativ. Mittel- bis langfristig dürfte die Wertentwicklung maßgeblich von
der operativen Skalierung sowie Industriepartnerschaften abhängen. der
Monetarisierung der bestehenden Industriepartnerschaften abhängen.

Lingoda-Exit als strategischer Katalysator: Ein möglicher Exit der
Kernbeteiligung Lingoda bleibt ein zentraler Kurstreiber. Neben einem
signifikanten Liquiditätszufluss würde dieser die Basis für eine
beschleunigte Reinvestition in wachstumsstarke Segmente wie Defence-Tech
schaffen. Das Engagement bei Destinus liefert hierfür bereits eine Blaupause
für eine wertorientierte Kapitalallokation.

Fazit: Mit der Konkretisierung der Destinus-Beteiligung wird die
strategische Positionierung der Mountain Alliance im Defence-Tech-Segment
deutlich geschärft. Die Kombination aus frühem Investment, industrieller
Validierung durch namhafte Partner sowie dem Zugang zu einem exklusiven
Transaktionsumfeld unterstreicht aus unserer Sicht die zunehmende Qualität
des Portfolios. Vor dem Hintergrund des weiterhin bestehenden Abschlags zum
NAV sehen wir unverändert attraktives Aufholpotenzial. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel auf 4,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=67c69968e5e4a7660e82f663668ba603

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=4910cccf-3d8a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2312282 21.04.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mountain Alliance

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News