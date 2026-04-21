Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG

21.04.2026 / 09:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE

     Unternehmen:               PFISTERER Holding SE
     ISIN:                      DE000PFSE212

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  110,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum erreicht; beschleunigte
Wachstumsdynamik erwartet

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 hat die PFISTERER Holding SE (PFISTERER)
einen starken Umsatzanstieg von 17,4 % auf 449,88 Mio. EUR (VJ: 383,12 Mio. EUR)
erzielt. Maßgeblich zu dieser Entwicklung haben insbesondere die Segmente
HVA (High Voltage Cable Accessories), MVA (Medium Voltage Cable Accessories)
und OHL (Overhead Lines) beigetragen, die einen Umsatzanstieg von jeweils
über 20 % erreicht haben. Besonders erwähnenswert ist hier das Segment OHL,
welches nach der erfolgreichen Produktionsverlagerung an den tschechischen
Standort Kada wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist. Die
Produktionsverlagerung war nach dem Brand am deutschen Standort Wunsiedel
notwendig geworden. Das erwirtschaftete Umsatzwachstum fand dabei
insbesondere in der zweiten Jahreshälfte statt, was dem Hochlaufen der
OHL-Produktion sowie dem anziehenden HVA-Geschäft zu verdanken ist.

Die regionale Umsatzentwicklung unterstreicht die breite Aufstellung des
Unternehmens. Besonders starke Wachstumsimpulse kamen aus Europa und Afrika
(+12,4 %) sowie dem Nahen Osten und Indien (+81,7 %). In diesen Regionen
waren vor allem hochspannungsnahe Produkte gefragt. Diese Entwicklung
spiegelt die steigenden Investitionen in die Energieinfrastruktur sowie die
zunehmende Bedeutung wachstumsstarker Regionen außerhalb Europas wider.

Die Umsatzsteigerung von 17,4 % wurde von einem überproportionalen Anstieg
des Bruttoergebnisses um 20,2 % auf 182,56 Mio. EUR (VJ: 151,86 Mio. EUR) sowie
des EBITDA um 26,8 % auf 76,24 Mio. EUR (VJ: 60,15 Mio. EUR) begleitet. Dabei
standen Ramp-Up-Aufwendungen für den Produktionshochlauf in Kada sowie am
US-amerikanischen Standort einer besseren Ergebnisentwicklung entgegen.
Zudem war das operative Ergebnis von temporär höheren Aufwendungen (u. a.
IPO-Kosten) belastet. Ergebniserhöhend wirkten sich jedoch vereinnahmte
Versicherungszahlungen für das Brandereignis in Wunsiedel in Höhe von 6,28
Mio. EUR aus.

Nach dem erfolgreichen Börsengang weist die PFISTERER sehr komfortable
Bilanzrelationen auf. Die aus dem Börsengang vereinnahmten liquiden Mittel
(netto: 88,72 Mio. EUR) sowie der hohe operative Cashflow von 47,58 Mio. EUR
wurden zur nahezu vollständigen Reduzierung der Bankverbindlichkeiten
genutzt (Nettofinanzvermögen: 18,20 Mio. EUR). Zudem war die Gesellschaft in
der Lage, das beschleunigte Investitionsprogramm (Investitions-Cashflow:
38,78 Mio. EUR) zu finanzieren.

Bis zum Geschäftsjahr 2030 plant PFISTERER, ihr CAPEX-Programm auszuweiten
und damit Investitionen von rund 270 Mio. EUR zu tätigen. Neben Investitionen
in den Einstieg in neue Märkte (beispielsweise HVDC) sollen die bestehenden
Produktionskapazitäten ausgebaut werden. Gemäß dem mittelfristigen Plan soll
bis zum Jahr 2030 ein Umsatz zwischen 800 und 900 Mio. EUR erreicht werden.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand mit einer
Umsatzsteigerung auf 500 bis 525 Mio. EUR. Grundlage dafür ist die positive
Entwicklung des Auftragsbestandes, der mit 334,4 Mio. EUR um 42,4 % über dem
Vorjahreswert liegt. In unseren Prognosen orientieren wir uns daran und
rechnen für die kommenden Geschäftsjahre mit einer sukzessiven Verbesserung
der Rentabilität.

Im Rahmen des DCF-Modells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 110,00 EUR
(bisher: 85,00 EUR) ermittelt. Die angehobenen Prognosen sowie die niedrigeren
gewichteten Kapitalkosten, die sich aus dem niedrigeren Beta ergeben, führen
zur Kurszielanhebung. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=af709ef5b087aa91e3329a749e1cd00b

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 20.04.2026 (13:29 Uhr)
Erste Weitergabe: 21.04.2026 (09:30 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e60672ac-3cb3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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