Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: STEICO SE - von Montega AG 21.04.2026 / 10:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu STEICO SE Unternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.04.2026 Kursziel: 30,00 EUR (zuvor: 32,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q1 kältebedingt schwach, Ausblick dürfte von Vorsicht geprägt sein STEICO hat jüngst die Zahlen zu Q1/26 sowie eine schwächer als erwartete Guidance für FY 2026 präsentiert. Die Vorlage des Geschäftsberichts 2025 soll noch im April erfolgen, Vorabzahlen waren schon im Januar berichtet worden (vgl. Comment vom 16.01.2026). Harter Winter dämpft Topline und Ergebnis: In Q1 verzeichnete STEICO einen Umsatzrückgang von 6,9% yoy auf 94,8 Mio. EUR, was das schwächste Erlösniveau zum Jahresauftakt seit Q1/21 darstellte. Als Grund nannte das Unternehmen insbesondere das harsche Winterwetter, wodurch sich die erwartete Erholung am Bau verzögert habe. Details zur regionalen oder produktspezifischen Entwicklung wurden für Q1 jedoch nicht preisgegeben. Neben den tiefen Temperaturen und höheren Energieverbräuchen lasteten ab März zudem gestiegene Transportkosten infolge des Irankrieges auf dem Ergebnis. Vor diesem Hintergrund fiel das EBIT in Q1 mit 6,2 Mio. EUR signifikant niedriger aus als im Vorjahr (-29,6% yoy). Die operative Marge (bezogen auf den Umsatz) ging auf 6,5% (Vj.: 8,7%) zurück. Zu betonen ist dabei jedoch, dass im Vorjahr höhere Erträge aus der Währungssicherung (Q1/26: 1,0 Mio. EUR; Q1/25: 2,4 Mio. EUR) sowie aus dem Verkauf von nicht benötigten CO2-Emissionszertifikaten (Q1/26: 1,8 Mio. EUR; Q1/25: 2,3 Mio. EUR) zu Buche standen. Bereinigt um diese Effekte zeigte sich die Profitabilität des Grundgeschäfts indes weiter verbessert. Guidance unter den Erwartungen, strukturelle Treiber aber intakt: Für das laufende Geschäftsjahr avisiert STEICO einen Konzernumsatz zwischen rund 375 und 398 Mio. EUR (-2 bis +4% yoy). Das EBIT wird zwischen 30 und 38 Mio. EUR erwartet (EBIT-Marge: 8,0 bis 9,5%). Wir waren angesichts der zuletzt positiven Konjunkturindikatoren im Bausektor (Baugenehmigungen Jan.-Feb. 2026: +16,2% yoy), erwarteter Vertriebssynergien aus der Kingspan-Kooperation sowie der von STEICO angekündigten Preiserhöhungen bei der letzten Prognoseanpassung im Januar von einem deutlich positiven Wachstumsschritt in 2026 ausgegangen. Zwar teilte der Vorstand nun mit, dass Frühindikatoren wie steigende Baugenehmigungszahlen für die kommenden Quartale eine Belebung der Bautätigkeit in Europa erwarten ließen, allerdings beeinflusse die aktuelle geopolitische Entwicklung durch den Irankrieg die konjunkturelle Lage 'auf unvorhersehbare Weise'. Wir gehen daher davon aus, dass die Guidance vor allem beim Umsatz einen bedeutenden Risikopuffer beinhaltet und positionieren uns nun zunächst am oberen Ende der Zielbandbreite. Hinzu kommt, dass sich der jüngste Energiepreisschock u.E. sogar positiv auf das Thema Energieeffizienz und die Nachfrage für STEICOs Kernprodukt der Holzfaser-Dämmstoffe auswirken sollte und der Holz-Fertigbau strukturell ohnehin weiter an Gewicht gewinnt. So stieg nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF) der Fertighausanteil unter den neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern in 2025 auf ein Allzeithoch von 26,5% (2024: 26,1%). Fazit: STEICO ist witterungsbedingt schwach ins Jahr gestartet und sieht sich nun - wie die gesamte Branche - massiv gestiegenen Unsicherheiten gegenüber. Wir nehmen die kurzfristigen Prognosen spürbar zurück, erachten selbst im Falle einer weiteren Baukrise wie nach 2022 (Ausbruch des Ukrainekrieges) das aktuelle Kursniveau unter Buchwert (KBV 2026e: 0,8x) aber als zu niedrig. Insofern halten wir an unserem positiven Rating 'Kaufen' mit einem auf 30,00 EUR (zuvor: 32,00 EUR) reduzierten Kursziel fest. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aaf96add09e09d2aa0cb5d0c0d87279b Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=031339ca-3d59-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2311928 21.04.2026 CET/CEST °