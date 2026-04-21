Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: STEICO SE - von Montega AG

21.04.2026 / 10:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu STEICO SE

     Unternehmen:               STEICO SE
     ISIN:                      DE000A0LR936

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.04.2026
     Kursziel:                  30,00 EUR (zuvor: 32,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q1 kältebedingt schwach, Ausblick dürfte von Vorsicht geprägt sein

STEICO hat jüngst die Zahlen zu Q1/26 sowie eine schwächer als erwartete
Guidance für FY 2026 präsentiert. Die Vorlage des Geschäftsberichts 2025
soll noch im April erfolgen, Vorabzahlen waren schon im Januar berichtet
worden (vgl. Comment vom 16.01.2026).

Harter Winter dämpft Topline und Ergebnis: In Q1 verzeichnete STEICO einen
Umsatzrückgang von 6,9% yoy auf 94,8 Mio. EUR, was das schwächste
Erlösniveau zum Jahresauftakt seit Q1/21 darstellte. Als Grund nannte das
Unternehmen insbesondere das harsche Winterwetter, wodurch sich die
erwartete Erholung am Bau verzögert habe. Details zur regionalen oder
produktspezifischen Entwicklung wurden für Q1 jedoch nicht preisgegeben.
Neben den tiefen Temperaturen und höheren Energieverbräuchen lasteten ab
März zudem gestiegene Transportkosten infolge des Irankrieges auf dem
Ergebnis. Vor diesem Hintergrund fiel das EBIT in Q1 mit 6,2 Mio. EUR
signifikant niedriger aus als im Vorjahr (-29,6% yoy). Die operative Marge
(bezogen auf den Umsatz) ging auf 6,5% (Vj.: 8,7%) zurück. Zu betonen ist
dabei jedoch, dass im Vorjahr höhere Erträge aus der Währungssicherung
(Q1/26: 1,0 Mio. EUR; Q1/25: 2,4 Mio. EUR) sowie aus dem Verkauf von nicht
benötigten CO2-Emissionszertifikaten (Q1/26: 1,8 Mio. EUR; Q1/25: 2,3 Mio.
EUR) zu Buche standen. Bereinigt um diese Effekte zeigte sich die
Profitabilität des Grundgeschäfts indes weiter verbessert.

Guidance unter den Erwartungen, strukturelle Treiber aber intakt: Für das
laufende Geschäftsjahr avisiert STEICO einen Konzernumsatz zwischen rund 375
und 398 Mio. EUR (-2 bis +4% yoy). Das EBIT wird zwischen 30 und 38 Mio. EUR
erwartet (EBIT-Marge: 8,0 bis 9,5%). Wir waren angesichts der zuletzt
positiven Konjunkturindikatoren im Bausektor (Baugenehmigungen Jan.-Feb.
2026: +16,2% yoy), erwarteter Vertriebssynergien aus der
Kingspan-Kooperation sowie der von STEICO angekündigten Preiserhöhungen bei
der letzten Prognoseanpassung im Januar von einem deutlich positiven
Wachstumsschritt in 2026 ausgegangen. Zwar teilte der Vorstand nun mit, dass
Frühindikatoren wie steigende Baugenehmigungszahlen für die kommenden
Quartale eine Belebung der Bautätigkeit in Europa erwarten ließen,
allerdings beeinflusse die aktuelle geopolitische Entwicklung durch den
Irankrieg die konjunkturelle Lage 'auf unvorhersehbare Weise'. Wir gehen
daher davon aus, dass die Guidance vor allem beim Umsatz einen bedeutenden
Risikopuffer beinhaltet und positionieren uns nun zunächst am oberen Ende
der Zielbandbreite. Hinzu kommt, dass sich der jüngste Energiepreisschock
u.E. sogar positiv auf das Thema Energieeffizienz und die Nachfrage für
STEICOs Kernprodukt der Holzfaser-Dämmstoffe auswirken sollte und der
Holz-Fertigbau strukturell ohnehin weiter an Gewicht gewinnt. So stieg nach
Angaben des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF) der Fertighausanteil
unter den neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern in 2025 auf ein
Allzeithoch von 26,5% (2024: 26,1%).

Fazit: STEICO ist witterungsbedingt schwach ins Jahr gestartet und sieht
sich nun - wie die gesamte Branche - massiv gestiegenen Unsicherheiten
gegenüber. Wir nehmen die kurzfristigen Prognosen spürbar zurück, erachten
selbst im Falle einer weiteren Baukrise wie nach 2022 (Ausbruch des
Ukrainekrieges) das aktuelle Kursniveau unter Buchwert (KBV 2026e: 0,8x)
aber als zu niedrig. Insofern halten wir an unserem positiven Rating
'Kaufen' mit einem auf 30,00 EUR (zuvor: 32,00 EUR) reduzierten Kursziel
fest.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aaf96add09e09d2aa0cb5d0c0d87279b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
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