Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur neuesten Entwicklung im Iran-Krieg

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur neuesten Entwicklung im Iran-Krieg:

"Ohne Schwarzmalerei zu betreiben: Die Lage ist brandgefährlich für die Welt. Bislang haben die USA und Israel mit diesem Krieg die internationale Versorgung mit Öl, Gas, Saat, Dünger und vielen anderen Gütern eingeschränkt. Nun droht Schlimmeres. Man kann nur hoffen, dass China zu besonnen, der Iran zu schwach und Russland zu beschäftigt sind, den Krieg mit den USA zu einem Flächenbrand werden zu lassen. Der Wahnsinn wird so schnell nicht enden. Weder die USA noch der Iran scheinen zum Kompromiss bereit. Unklar bleibt, was Trump will: Regimewechsel? Uran-Anreicherung verhindern? Billiges Öl?

Der Rest der Welt hat begonnen, sich auf eine lange Krise einzustellen. Die international arbeitenden Firmen versuchen, ihre Quellen für Energie und Rohstoffe besser zu verteilen. In Deutschland boomen Wärmepumpen und E-Autos. Das sind die richtigen Reaktionen. Die Anpassung wird weitergehen müssen. Das Ausmaß dieses Kriegs ist noch nicht zu ermessen."/yyzz/DP/stw