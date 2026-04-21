Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Energiepolitik der Bundesregierung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Energiepolitik der Bundesregierung:

"Die aktuelle und stets wiederholbare Knappheit fossiler Rohstoffe zeigt sich nun auch beim Kerosin: Es wird knapp, es drohen Engpässe, Preissprünge und das Streichen von Flügen. Womöglich platzen da Urlaubsträume. Doch auch da spielt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, die Haupt-Bremserin der Energiewende, die Risiken herunter. Eine leichtfertige Politik. Sie verlängert riskante Abhängigkeiten und verzögert eigene Versorgungssicherheit. Und sie vermeidet klare Signale, die Wirkung zeigen..."/yyzz/DP/stw