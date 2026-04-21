Regierung: Kerosin-Versorgung gesichert - Handlungsbedarf bei Verschärfung

Berlin, ⁠20. Apr (Reuters) - Trotz einer angespannten Marktlage sieht die Bundesregierung derzeit keinen konkreten Handlungsbedarf zur Sicherung der Kerosin-Versorgung. Wirtschaftsministerin ‌Katherina Reiche (CDU) erklärte am Montagabend nach einem Gespräch mit Vertretern der Luftfahrt- ⁠und ⁠Mineralölwirtschaft, die Versorgung sei aktuell gesichert, es bestünden keine Engpässe. "Sollte sich die Versorgungslage bei Kerosin aufgrund anhaltender Spannungen in der Golfregion verschärfen, ‌werden wir in der ‌Runde gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen beraten", sagte sie.

Gleichzeitig sei der Markt angespannt, ⁠was sich auch am Preisniveau zeige, sagte ‌Reiche. Die Herausforderungen ⁠durch den Iran-Krieg hätten gezeigt, wie wichtig eigene Produktionskapazitäten seien. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der an dem ‌virtuellen Treffen ⁠ebenfalls teilnahm, ergänzte: "Unser Ziel ⁠ist klar: Der Flugbetrieb muss auch weiterhin stabil laufen." Man müsse Engpässe frühzeitig erkennen, um passgenaue Maßnahmen ergreifen zu können. Das Thema solle zudem auf EU-Ebene erörtert werden.

(Bericht von Holger Hansen. Redigiert von ⁠Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)