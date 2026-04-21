Schweizer Finanzaufsicht mit 42 Vor-Ort-Kontrollen bei UBS

Bern, 21. ⁠Apr (Reuters) - Die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) hat ihren Fokus im vergangenen Jahr auf die Integration der Credit Suisse in die UBS gerichtet. Bei der einzigen Großbank des Landes führte die Behörde ‌2025 insgesamt 42 Vor-Ort-Kontrollen durch, erklärte die Behörde am Dienstag anlässlich der Jahrespressekonferenz in Bern. Im Jahr davor waren es ⁠45. Nachdem ⁠die Integrationsarbeiten 2024 durch die Zusammenführung der wichtigsten Rechtseinheiten im In- und Ausland bestimmt waren, habe der Schwerpunkt 2025 auf der technischen und operativen Zusammenlegung der Geschäftsaktivitäten und -prozesse gelegen.

Die Finma habe die Migration von Kundinnen und Kunden ‌der ehemaligen CS auf die Systeme ‌der UBS eng überwacht und die technische Umsetzung mithilfe einer externen Drittpartei geprüft. Weitere Aufsichtsschwerpunkte hätten auf der Überprüfung der nicht ⁠finanziellen Risiken der von der UBS übernommenen CS-Kunden und der ‌kontinuierlichen Reduktion der Risiken von ⁠CS-Geschäften, aus denen die UBS aussteigen möchte, gelegen. Zudem hätten die besonders risikoexponierten Geschäftsaktivitäten des Investment Banking, wie die Kreditvergabe und das Geschäft mit Hedgefonds, einem ‌verstärkten Aufsichtsfokus unterlegen.

Der Ende ⁠2024 eingereichte Notfallplan der UBS ⁠habe weitgehend den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprochen. In seiner derzeitigen Fassung könne der Notfallplan allerdings noch nicht sicherstellen, dass neben der Weiterführung der systemrelevanten Funktionen auch die Risiken für die Stabilität des Finanzsystems genügend berücksichtigt würden. "Die Finma beurteilte daher den Notfallplan als vorläufig nicht umsetzbar", hiess es in dem Bericht.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)