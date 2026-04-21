Merz löst mit Kritik an SPD neuen Koalitionsstreit aus

- von Andreas ⁠Rinke

Berlin, 21. Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit seinem Vorwurf der Blockadehaltung Empörung beim Koalitionspartner SPD ausgelöst. "Ich bin doch einigermaßen überrascht von den Äußerungen des Kanzlers vor dem Hintergrund der zukunftsweisenden Vorschläge der SPD in der Koalition", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, der "Zeit". "Diese Aussage ist inakzeptabel", sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf dem "Spiegel". Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch wies den Vorwurf zurück.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn relativierte die Kritik ‌und forderte alle Akteure in der schwarz-roten Koalition auf, in den kommenden Wochen an entschiedenen Reformen wie der Gesundheits-, Pflege-, Einkommensteuer- und Rentenreform zusammenzuarbeiten. Reden allein reichten nicht, sagte er in Anspielung auf die Reform-Rede von SPD-Chef Lars Klingbeil bei ⁠der Bertelsmann-Stiftung. Der ⁠Bundeskanzler weise zu Recht darauf hin, "dass wir vom Reden ins Tun, ins Handeln kommen müssen", mahnte Spahn.

Kanzler Merz hatte am Vortag beim Bankenverband angekündigt, dass er mit dem Koalitionspartner sehr ernsthaft reden werde. "Mir reicht das nicht, was wir bisher geschafft haben." Er erwarte von den Sozialdemokraten, "dass sie auch manche Blockade auflösen". Als Beispiele nannte der CDU-Chef Projekte im Energiebereich. Er hatte zudem gewarnt, dass die gesetzliche Rentenversicherung allenfalls noch die "Basisabsicherung" für das Alter sein werde. "Sie wird nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard auf Dauer zu ‌sichern." Es müssten in größerem Umfang kapitalgedeckte Elemente einer betrieblichen und privaten Altersversorgung ‌dazukommen. Dies zu akzeptieren, sei für die Christdemokraten ein kleiner Schritt. "Für die Sozialdemokraten war es ein großer Schritt."

Die SPD sieht die Äußerungen als Affront an. "Wer sich strukturellen Reformen immer wieder verweigert und jegliche Vorschläge aus unseren Reihen umgehend blockiert, macht sich absolut unglaubwürdig in der Aufforderung, dass ⁠die SPD ihre angebliche Blockadehaltung aufgeben solle", sagte SPD-Generalsekretär Klüssendorf. SPD-Fraktionschef Miersch betonte, dass er davon ausgehe, dass man immer ernsthaft ‌mit der Union rede und deshalb keine Ermahnung brauche.

Der öffentliche Streit ⁠kommt in einer Phase, in der die schwarz-rote Koalition bis zum Sommer umfassende Reformen der Gesundheits-, Pflege- und Rentenversicherung sowie des Einkommensteuersystems auf den Weg bringen will. Kommende Woche soll das Kabinett etwa den Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken beschließen. Die SPD fordert hier aber Nachbesserungen. Die Union wirft der SPD vor, zu viel Rücksicht auf Widerstände der ‌Gewerkschaften zu nehmen.

KRITIK AN RENTEN-ÄUSSERUNGEN

Vor allem Merz' Aussage, die gesetzliche Rente ⁠werde künftig nicht mehr als eine Basisabsicherung sein, sorgt ⁠für Ärger bei SPD und Grünen. "Wenn der Bundeskanzler die gesetzliche Rente auf eine Basisrente herunterrasieren will, wird er auf den erbitterten Widerstand der Sozialdemokratie treffen", kündigte Klüssendorf an.

"Friedrich Merz entscheidet sich - mal wieder - für maximale Verunsicherung statt für eine vernünftige Debatte", sagte auch der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak der "Rheinischen Post". Die Rente müsse zwar reformiert werden. "Doch wenn Bundeskanzler Merz die gesetzliche Rente auf eine bloße Basisabsicherung reduziert, ohne eine tragfähige Alternative vorzulegen, lässt er erneut Millionen Menschen ratlos zurück." SPD-Fraktionschef Miersch stieß sich am Begriff Basisabsicherung, weil damit Millionen Menschen gerade im Osten Deutschlands verunsichert würden, denen nur die gesetzliche Rente zur Verfügung stehe. Man habe aber weitere Elemente wie die Betriebsrenten und die stärkere private Vorsorge bereits angepackt.

Darauf wies auch Unions-Fraktionschef Spahn hin, ⁠der den Streit deshalb für übertrieben hält. Die nächsten Wochen würden aber nicht einfach, sagte er laut Teilnehmern in der CDU/CSU-Fraktionssitzung. Überlegungen für neue Schulden habe er eine Absage erteilt.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)