Ströer stellt Vorstand neu auf - Müller führt Konzern künftig alleine

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer stellt den Vorstand des Konzerns neu auf und bündelt die Verantwortlichkeiten. Um Entscheidungen schneller treffen zu können solle die bisherige Doppelspitze aufgehoben und der Vorstand verkleinert werden, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Köln mit. Udo Müller werde das Unternehmen künftig als alleiniger Vorstandschef führen und die operativen Kernfunktionen des Unternehmens sowie die strategische Weiterentwicklung verantworten. Co-Chef Christian Schmalzl hatte sein Vorstandsmandat Ende März niedergelegt.

Zudem verlässt Finanzchef Henning Gieseke laut Mitteilung das Unternehmen zum 4. Juni in gegenseitigen Einvernehmen. Die Suche nach einem Nachfolger laufe, so Ströer. Die bisherige Funktion des Finanzchefs soll künftig um operative Aufgabe erweitert werden. Zur zusätzlichen Stärkung des Finanzbereichs schafft Ströer zudem die neue Funktion eines Group Finance Director./err/jha/