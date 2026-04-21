Ströer: Zwischen Rekordzahlen und einem Milliarden-Gerücht, das die Börse elektrisiert

Solide Fundamentaldaten und ein starkes Signal der Zuversicht

Ströer blickt aus Konzernsicht auf ein operativ sehr starkes Fundament, das sich in den aktuellen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 widerspiegelt. Mit einem erzielten Rekordumsatz demonstriert das Kölner Medienhaus, dass das Kerngeschäft rund um die Außenwerbung äußerst robust aufgestellt ist. Für Anleger drückt sich diese Stabilität direkt in den aktuellen Bewertungskennzahlen aus. So beläuft sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens momentan auf rund 2,1 Mrd. Euro, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem moderaten Wert von etwa 12 bis 16 liegt. Zudem untermauert das Management das Vertrauen in die eigene Ertragskraft durch einen direkten Mehrwert für die Aktionäre. Neben einer vorgeschlagenen Dividende von 1,85 Euro je Aktie wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Millionen Euro beschlossen. Aus der Perspektive von Ströer ist dies ein klares Signal an den Markt, dass man das eigene Unternehmen als werthaltig und solide finanziert betrachtet, selbst wenn das wirtschaftliche Umfeld gelegentlich herausfordernd bleibt.