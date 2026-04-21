Zinsjäger aufgepasst

Tagesgeld April 2026 – hier sind aktuell bis zu 3,5 Prozent Zinsen drin

onvista · Uhr

Zinsen von über 3 % sind zurück – und aktuell sind sogar bis zu 3,5 % p. a. möglich. Wir zeigen dir, wo du jetzt das meiste aus deinem Tagesgeld herausholst.

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Quelle: Dueringerto

Das Wichtigste in Kürze

  • Im April 2026 sind bis zu 3,5 % Zinsen p. a. auf Tagesgeld möglich.
  • Spitzenreiter ist aktuell Raisin* mit 3,5 % p. a.
  • Viele Angebote gelten nur für Neukunden und begrenzte Zeiträume.
  • Nach Ablauf der Aktion fallen die Zinsen teilweise deutlich.
  • Alternativen wie Scalable* bieten dauerhafte Verzinsung, aber auf niedrigerem Niveau.

Die besten Tagesgeld-Angebote im April 2026

AnbieterZinsen p. a.LaufzeitBesonderheit
🏆 Raisin*3,5 %3 MonateBis 50.000 €, Plattformlösung
2️⃣ Consorsbank*3,4 %3 MonateZusätzlich erhalten Kunden ein Werpapierdepot
3️⃣ Bank Santander*3,3 %4 Monateniedriger Anschlusszins (0,3 %)
Advanzia Bank*3,1 %3 MonateMindestanlage 5.000 €
ING*3 %4 MonateBis 250.000 €
VW Bank*2,75 %6 MonateOhne Betragsgrenze
Scalable Capital*2,5 %unbegrenztDauerhafte Verzinsung

Die Top-Angebote im Detail

Raisin: 3,5 % p. a. über Partnerbanken

Raisin* bietet im April 2026 einen der höchsten Aktionszinsen: 3,5 % p. a. für 3 Monate, gültig für Anlagen bis 50.000 €. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Nach Ablauf der Zinsgarantie erfolgt die Weiteranlage in ein Folgeprodukt auf der Plattform. Hier sind aktuell beim Tagesgeld bis zu 2,02 % p. a. möglich. Wer besonderen Wert auf Sicherheit legt, findet bei Banken mit sehr hoher Bonität (AAA-Rating), etwa aus Skandinavien, derzeit Angebote mit rund 1,91 % p. a..

Einlagensicherung: abhängig von der gewählten Partnerbank

Zins-Offensive für Sparer
3,5 % Zinsen aufs Tagesgeld: Dieses Angebot von Raisin hebt sich jetzt ab16.04.2026 · 09:08 Uhr · onvista
3,5 % Zinsen aufs Tagesgeld: Dieses Angebot von Raisin hebt sich jetzt ab
Zum Anbieter*

Consorsbank: 3,4 % p. a. für 3 Monate

Die Consorsbank* bietet weiterhin einen der höchsten Aktionszinsen: 3,4 % p. a. für 3 Monate auf Beträge bis zu 1 Mio. €. Das Angebot richtet sich an Neukunden und zählt zur Spitze im Markt.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

zum Angebot*

Santander: 3,3 % p. a. – danach deutlicher Zinsrückgang

Die Santander Bank bietet 3,3 % p. a. für die ersten 4 Monate. Danach fällt der Zinssatz deutlich auf 0,3 % p. a.. Damit gehört das Angebot zwar zu den attraktivsten kurzfristigen Aktionen, erfordert aber Aufmerksamkeit: Nach Ablauf des Aktionszeitraums sollten Sparer prüfen, ob ein Wechsel sinnvoll ist.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Zum Santander-Tagesgeld*

Advanzia Bank: 3,1 % p. a. mit Mindestanlage

Die Advanzia Bank* bietet 3,1 % p. a. für 3 Monate. Voraussetzung ist eine Mindestanlage von 5.000 €. Nach Ablauf der Aktion sinkt der Zinssatz auf etwa 1,5 % p. a..

Einlagensicherung: Luxemburg (AAA)

Zum Anbieter*

ING: 3 % p. a. für 4 Monate

Die ING* bietet aktuell 3 % p. a. für 4 Monate, gültig für Guthaben bis 250.000 €. Nach dem Aktionszeitraum fällt der Zinssatz auf 0,75 % p. a..

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Zur Aktion*

VW Bank: 2,75 % p. a. für 6 Monate

Die VW Bank* bietet aktuell 2,75 % p. a. für 6 Monate, gültig ohne Begrenzung der Anlagesumme. Ein Vorteil: Der Aktionszins gilt für unbegrenzte Beträge und wird vergleichsweise lange garantiert. Nach Ablauf der Aktion liegt der Zinssatz bei rund 1 % p. a..

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

zum Anbieter*

Scalable Capital: 2,5 % p. a. dauerhaft

Scalable Capital* bietet 2,5 % p. a. ohne zeitliche Begrenzung. Die Verzinsung gilt für nicht investiertes Guthaben im Broker. Im Unterschied zu klassischen Tagesgeldkonten ist hierfür ein Depot erforderlich.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA), teilweise Geldmarktfonds Ein Teil der Einlagen wird bei Partnerbanken gehalten und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung. Ein anderer Teil kann in Geldmarktfonds investiert werden, die als Sondervermögen getrennt verwahrt werden und ebenfalls geschützt sind.

Neues Zinsangebot beim Neobroker
Zins-Offensive bei Scalable Capital: 2,5 % aufs Tagesgeld16.03.2026 · 16:25 Uhr · onvista
Zins-Offensive bei Scalable Capital: 2,5 % aufs Tagesgeld
Zum Anbieter*

Worauf du beim Tagesgeld achten solltest

Ein hoher Aktionszins ist nur ein Teil der Entscheidung. Wichtig sind vor allem:

  • Dauer der Zinsgarantie
  • Zinssatz nach Ablauf der Aktion
  • Einlagensicherung
  • Flexibilität und Verfügbarkeit

Gerade Angebote mit stark fallenden Anschlusszinsen sollten aktiv überwacht werden.

Fazit

Auch im April 2026 sind beim Tagesgeld bis zu 3,5 % p. a. möglich. Allerdings unterscheiden sich die Angebote deutlich in Laufzeit, Flexibilität und Anschlusszins.

Als Top-Tipp für kurzfristig orientierte Zins-Hopper ist Raisin* aktuell das beste Angebot mit einem sehr starken Aktionszins von 3,5 % für 3 Monate. Wer sich unnötigen Wechselstress vermeiden will, findet dort auch passende Angebote für die Weiteranlage auf dem Zinsportal.

Wer lieber eine konstant hohe Verzinsung ohne Laufzeitbegrenzung (zumindest bis auf Weiteres) und hohe Anlagesummen sucht, findet bei Scalable Capital* mit 2,5 % p. a. aktuell ein sehr starkes Angebot.

Wer kurzfristig höhere Zinsen bei etwas kürzerer Laufzeit bevorzugt, wird bei der Consorsbank* (3,4 % für 3 Monate + Depot) fündig.

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").

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