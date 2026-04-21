Trading-Chance Apple: Mega Trendaktie

Was sind die “Magnificent Seven“?

Die Unternehmen aus den „Magnificent Seven“ haben eine enorme Marktmacht und sind in ihren Sektoren absolut führend. Durch das enorme Vertrauen in diese Unternehmen, deren Produkte wir alle praktisch täglich zwangsläufig nutzen, strömt immer wieder Kapital in diese Papiere. Daraus resultieren unglaubliche Trends, die schier nicht enden wollen. Das liegt daran, dass genau diese Unternehmen sich nicht nur mit den vorherrschenden Trends gehen, sondern sie teilweise selbst setzen. Umso interessanter ist es, sich nun die Frage zu stellen, ob auf dem aktuellen Niveau und in einem weit fortgeschrittenen Bullenmarkt ein Engagement denn überhaupt noch Sinn macht. Genau diese Frage werden wir im heutigen Artikel bestmöglich zu klären versuchen.

Was macht Apple?

Apple ist ein multinationaler Technologiekonzern mit Sitz in den USA, der in mehreren Geschäftsfeldern tätig ist. Eines der Geschäftsfelder ist das Consumer Electronics, zu dem unter anderem Smartphones, Tablets, Computer und tragbare Musikplayer zählen. Das bekannteste Produkt in diesem Bereich ist das iPhone, welches in der Smartphone-Branche eine führende Position einnimmt. Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld von Apple ist das Software Development. Hier entwickelt das Unternehmen Betriebssysteme wie iOS für seine mobilen Geräte und macOS für seine Computer. Zusätzlich bietet Apple eine Reihe von Anwendungssoftware und Dienstleistungen an, wie zum Beispiel die Bürosoftware-Suite iWork und den Musikstreaming-Dienst Apple Music. Darüber hinaus ist Apple im Digital Content and Services Bereich aktiv, der unter anderem den App Store, iCloud Dienste und Apple Pay umfasst. Diese Plattformen und Dienste tragen zur Festigung des Ökosystems von Apple bei, indem sie eine enge Integration von Hardware, Software und Services ermöglichen.

Apple verkörpert wie kaum ein zweites Unternehmen den Wandel vom reinen Computerhersteller zur weltweit führenden Lifestyle-Marke im Technologiebereich. Die heutige Marktstellung des Konzerns ist durch eine außergewöhnliche Marktkapitalisierung und eine enorme Markentreue geprägt, die es Apple erlaubt, im Premiumsegment Preise durchzusetzen, die weit über dem Branchendurchschnitt liegen. Das Zentrum des Unternehmenserfolgs bildet dabei das iPhone, welches nicht nur als Smartphone fungiert, sondern als Ankerpunkt für ein ganzes Ökosystem dient. Flankiert wird dieses durch Hardwareprodukte wie das iPad, die Apple Watch sowie die Mac-Reihe, die durch den Wechsel auf hauseigene Prozessoren eine neue Leistungsdimension erreicht hat. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von Apple ist die tiefe Verzahnung von Hardware, Software und Dienstleistungen, die oft als „goldener Käfig“ bezeichnet wird. Diese Integration schafft ein nahtloses Nutzererlebnis, bei dem Geräte und Services wie iCloud, Apple Music oder Apple Pay perfekt ineinandergreifen, was den Wechsel zu einem Konkurrenzprodukt für den Nutzer erschwert. Im Vergleich zur Konkurrenz, die primär durch Unternehmen wie Samsung im Smartphone-Bereich oder Microsoft im Software-Sektor repräsentiert wird, setzt Apple weniger auf technische Datenblätter als vielmehr auf Design, intuitive Bedienung und ein Versprechen von Privatsphäre und Datensicherheit.

Apple wird derzeit mit einem KGV von etwa 31,5 gehandelt. Das ist historisch gesehen hoch, liegt aber im Bereich der großen Tech-Werte. Interessanterweise wird Apple höher bewertet als Microsoft (KGV ~26), obwohl Microsoft im Bereich Enterprise-Software und Cloud oft als „stabiler“ gilt. Das liegt vor allem an der enormen Markentreue und der hohen Cashflow-Generierung von Apple.

Apples Bruttomarge von über 48 % ist für einen Hardware-Hersteller phänomenal. Zum Vergleich: Samsung liegt deutlich darunter, da sie auch günstigere Massenmarkt-Produkte verkaufen.

• Service-Marge: Ein Treiber für Apple ist das Service-Segment (iCloud, App Store), das Margen von etwa 75 % erzielt. Microsoft hat insgesamt höhere Margen (ca. 70 % Brutto), da Software-Lizenzen und Cloud-Dienste geringere Grenzkosten haben als die Produktion von iPhones. 3. Umsatzwachstum und Cash-Bestand Apple hat im ersten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 143,8 Mrd. $ erzielt (+16 % zum Vorjahr), getrieben durch das iPhone 17 und das neue iPhone Air. Apple sitzt zudem auf einem riesigen Berg an „Nettocash“ (ca. 54 Mrd. $), den das Unternehmen aggressiv für Aktienrückkäufe nutzt (allein 25 Mrd. $ im letzten Quartal), was den Gewinn pro Aktie künstlich stützt.

Die strategischen Unterschiede

• Apple vs. Alphabet: Alphabet (Google) wächst oft schneller im Bereich KI-Integration, hat aber höhere regulatorische Risiken. Apples Stärke ist die Hardware-Software-Symbiose.

• Apple vs. Samsung: Samsung führt bei der reinen Stückzahl verkaufter Smartphones, aber Apple schöpft über 80 % der weltweiten Gewinne des Smartphone-Marktes ab.

• Apple vs. Microsoft: Während Microsoft die Arbeitswelt (B2B) dominiert, ist Apple der unangefochtene König des Endverbrauchers (B2C). Zusammenfassend: Apple ist teurer bewertet als viele Konkurrenten, liefert aber durch sein geschlossenes Ökosystem eine Vorhersehbarkeit bei den Gewinnen, die Investoren trotz des hohen Preises (KGV) schätzen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Blitzsauber im Trendkanal in Richtung 350 Dollar?!

Wenn man einen mustergültigen Trend erklären möchte, eignet sich die Aktie von Apple ausgezeichnet dafür. Die gesamte Story der letzten drei Jahrzehnte ist eine einzige Erfolgsgeschichte, die schier kein Ende nehmen will. Denn auch Apple ist eines der Unternehmen, welches nicht nur mit den Trends geht, sondern sie selbst setzt. Der Kult um die Marke schlägt sich entsprechend auch im Chart nieder. Seit der Corona-krise 2020 entwickelt sich der Aktienkurs noch dynamischer. Jede Korrektur wurde wieder hochgekauft und mündete in einem neuen Allzeithoch. Auch 2026 erklomm der Kurs neue Sphären und hat nun die Marke von 300 US-Dollar in Sichtweite. Ein prozyklisches Trendsignal erhalten wir, wenn der Kurs das bisherige Allzeithoch bei 288,62 Dollar knackt. Wichtige Unterstützungen, die es zu verteidigen gilt, liegen bei 243 und bei 169 Dollar. Letztgenannte Marke sollte nicht unterschritten werden, damit der Bullen-Run intakt bleibt. Wer hier auf der langen Seite einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch handeln will, kann sinnvoll unterhalb von 243 Dollar absichern. Ein Tipp: Meist ist es sinnvoll, etwas Luft zu lassen, da solche lokalen Tiefs von vielen Retail-Tradern als Stop-Loss genutzt werden. Das nächste Etappenziel auf der Oberseite haben wir via Trend-Differenz-Methode bei 350 US-Dollar ausgemacht.

Quelle: www.tradingview.com

Ein absoluter Zahlen-Gigant

Auch Apple zählt mit einer Netto-Marge von 27 Prozent zu den Margen-Giganten. Die Entwicklung des Profits kann sich ebenfalls sehen lassen. Hier steigerte das Unternehmen seinen Gewinn zwischen 2016 und 2026 von 2,08 auf 7,90 Dollar pro Aktie. Der Operative Cashflow verbesserte sich von 2,99 auf 9,15 US-Dollar je Anteilsschein. Die derzeitige Börsenbewertung ist mit einem KGV von 31 deutlich über dem langfristigen Durchschnitts-KGV, was jedoch angesichts des enormen Wachstum durchaus gerechtfertigt ist. Schließlich will man den Gewinn bis 2029 auf 11,90 Dollar verbessern.

Fazit

Ein Aktienportfolio ohne Apple ist kein vollständiges Portfolio. Jedenfalls ist das unsere Meinung. Der Chart lässt ebenso Raum für Kurs-Fantasie, wie die fundamentale Entwicklung. Wie immer bei solchen Qualitätsaktien kaufen wir immer wieder Tranchen, so dass wir einen guten Durchschnittspreis bekommen und nicht auf das Timing eines einzelnen Trades angewiesen sind. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor, so dass auch Sie von einer möglichen positiven Entwicklung der Papiere in der Zukunft profitieren können.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Apple

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 205,574 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 267 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,28. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UG5SFE.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 288,62 USD

Unterstützungen: 169 und 243 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Apple

Basiswert Apple WKN UG5SFE ISIN DE000UG5SFE9 Basispreis 205,574 USD K.O.-Schwelle 205,574 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 4,28 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.