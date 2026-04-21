Trump will Waffenruhe im Iran-Krieg verlängern

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON/TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran verlängern. Auf Bitten Pakistans werde er von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen geeigneten Vorschlag unterbreite, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit./jcf/DP/he

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