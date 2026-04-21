Washington, ⁠21. Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will die Waffenruhe mit dem Iran nicht verlängern und droht mit neuen militärischen Angriffen. "Ich will das nicht tun. ‌Wir haben nicht so viel Zeit", sagte Trump am Dienstag in einem Interview mit ⁠dem Sender ⁠CNBC auf die Frage nach einer möglichen Verlängerung der Feuerpause. Die USA befänden sich in einer starken Verhandlungsposition und würden am Ende ein sehr gutes Abkommen erzielen, erklärte ‌er weiter. Sollte es jedoch ‌nicht bald zu einer Einigung mit der Regierung in Teheran kommen, würden die USA ihre ⁠Angriffe wieder aufnehmen. "Ich gehe davon aus, dass wir ‌bombardieren werden, da ⁠dies die bessere Ausgangshaltung ist", sagte Trump. Das US-Militär stehe bereit und brenne auf einen Einsatz.

Gegenwärtigen Angaben zufolge läuft die ‌seit zwei Wochen ⁠bestehende Waffenruhe am Mittwoch um ⁠20.00 Uhr US-Ostküstenzeit (Donnerstag 02.00 Uhr MESZ) ab. Ob es zu weiteren Friedensgesprächen in letzter Minute kommt, ist noch unklar. Die US-Regierung hatte sich zuvor zuversichtlich geäußert, dass entsprechende Verhandlungen in Pakistan stattfinden werden. Ein ranghoher iranischer Vertreter sagte, Teheran erwäge eine ⁠Teilnahme.

(Bericht von Susan HeaveyBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)