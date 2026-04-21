UN: Fast 8000 Migranten auf Fluchtrouten 2025 gestorben oder vermisst

Genf, ⁠21. Apr (Reuters) - Auf Fluchtrouten sind im vergangenen Jahr weltweit nach UN-Angaben fast 8000 Menschen ums Leben gekommen oder verschollen. Am gefährlichsten waren die Seewege ‌nach Europa, auf die vier von zehn Todesfällen entfielen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) ⁠am ⁠Dienstag in Genf mit. Viele Opfer seien ertrunken, ganze Boote seien auf offener See spurlos verschwunden. IOM-Generaldirektorin Amy Pope betonte, hinter den Zahlen stünden Menschen auf gefährlichen Reisen und ‌Familien, die auf Nachrichten warteten, ‌die möglicherweise nie eintreffen würden.

Insgesamt registrierte die UN-Organisation 7904 Tote und Vermisste. Dies ist zwar ein ⁠Rückgang im Vergleich zum Rekordwert von 9197 im ‌Jahr 2024. Die IOM ⁠erklärte jedoch, dies sei teilweise auf 1500 Verdachtsfälle zurückzuführen, die wegen Kürzungen von Hilfsmitteln nicht überprüft werden konnten. Auf der westafrikanischen ‌Route in Richtung ⁠Norden nach Europa starben ⁠den Angaben zufolge 1200 Menschen. In Asien verzeichnete die Organisation zudem eine Rekordzahl an Todesopfern, darunter Hunderte Flüchtlinge der muslimischen Rohingya-Minderheit, die aus Myanmar oder den überfüllten Lagern in Bangladesch flohen.

(Bericht von Emma Farge, redigiert von Hans Busemann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)