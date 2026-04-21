UN: Fast 8000 Migranten auf Fluchtrouten 2025 gestorben oder vermisst
Genf, 21. Apr (Reuters) - Auf Fluchtrouten sind im vergangenen Jahr weltweit nach UN-Angaben fast 8000 Menschen ums Leben gekommen oder verschollen. Am gefährlichsten waren die Seewege nach Europa, auf die vier von zehn Todesfällen entfielen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf mit. Viele Opfer seien ertrunken, ganze Boote seien auf offener See spurlos verschwunden. IOM-Generaldirektorin Amy Pope betonte, hinter den Zahlen stünden Menschen auf gefährlichen Reisen und Familien, die auf Nachrichten warteten, die möglicherweise nie eintreffen würden.
Insgesamt registrierte die UN-Organisation 7904 Tote und Vermisste. Dies ist zwar ein Rückgang im Vergleich zum Rekordwert von 9197 im Jahr 2024. Die IOM erklärte jedoch, dies sei teilweise auf 1500 Verdachtsfälle zurückzuführen, die wegen Kürzungen von Hilfsmitteln nicht überprüft werden konnten. Auf der westafrikanischen Route in Richtung Norden nach Europa starben den Angaben zufolge 1200 Menschen. In Asien verzeichnete die Organisation zudem eine Rekordzahl an Todesopfern, darunter Hunderte Flüchtlinge der muslimischen Rohingya-Minderheit, die aus Myanmar oder den überfüllten Lagern in Bangladesch flohen.
(Bericht von Emma Farge, redigiert von Hans Busemann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)