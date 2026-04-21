USA und Iran steuern auf Friedensgespräche zu - aber noch Ungewissheit

(Durchgehend neu)

- von Steve Holland ⁠und Enas Alashray und Mubasher Bukhari

Washington/Kairo/Islamabad, 21. Apr (Reuters) - Im Krieg zwischen den USA und dem Iran deutet sich kurz vor Ablauf der Waffenruhe eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche an. Die US-Regierung zeigte sich zuversichtlich, dass die Verhandlungen am Mittwoch in Pakistan fortgesetzt würden. Die Führung in Teheran erwägt iranischen Insidern zufolge nun doch eine Teilnahme. Einem an den Vermittlungen beteiligten Vertreter Pakistans zufolge sind die Gespräche auf einem guten Weg. Sollte es zu einer unterschriftsreifen Einigung kommen, könnte US-Präsident Donald Trump sogar persönlich dazustoßen oder per Video zugeschaltet werden. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, ‌sagte Fox News, man stehe kurz vor einem Abkommen. Dies sei dem militärischen Erfolg und Trumps hartem Verhandlungskurs zu verdanken. Sollte die Vereinbarung scheitern, stünden dem Präsidenten weitere Optionen zur Verfügung.

Einem Bericht des Nachrichtenportals Axios zufolge wird US-Vizepräsident JD Vance am Dienstag zu den Gesprächen nach Pakistan reisen. Ein Insider hatte Berichte dementiert, wonach sich ⁠Vance bereits am Montag auf ⁠den Weg gemacht habe. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad wurden nach offiziellen Angaben fast 20.000 Sicherheitskräfte zusammengezogen. Die Zeit drängt, da eine zweiwöchige Waffenruhe kurz vor dem Auslaufen steht. Dem pakistanischen Insider zufolge endet sie am Mittwoch um 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit (Donnerstag 02.00 Uhr MESZ). Zuvor war immer die Rede davon, dass die Vereinbarung bereits in der Nacht zum Mittwoch auslaufen würde.

Trump strebt ein Abkommen an, das weitere Ölpreisschocks verhindert, will dem Iran aber zugleich den Weg zu einer Atombombe versperren. "Sie werden verhandeln, und hoffentlich werden sie ein faires Abkommen schließen und ihr Land wieder aufbauen", sagte Trump am Montag in einem Radiointerview. "Aber sie werden keine Atomwaffen bekommen." Der Iran hofft dagegen, seine Kontrolle über die Straße von Hormus ‌als Druckmittel nutzen zu können, um ein Wiederaufflammen des Krieges abzuwenden und eine Lockerung der Sanktionen zu erreichen, ‌ohne sein Atomprogramm aufgeben zu müssen.

Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, Teheran prüfe eine Teilnahme an den Gesprächen "positiv", betonte jedoch, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei. Bislang hatte der Iran Verhandlungen noch ausgeschlossen und dies unter anderem mit der andauernden US-Blockade seiner Häfen begründet.

IRAN FORDERT FREIGABE VON BESCHLAGNAHMTEM FRACHTER

Die Aussicht auf diplomatische Fortschritte beruhigte die Finanzmärkte. Nachdem die Ölpreise am ⁠Montag aus Sorge über ein Scheitern der Gespräche um rund sechs Prozent in die Höhe geschossen waren, gaben sie am Dienstag im asiatischen Handel wieder nach. Der Preis für die ‌Nordseesorte Brent fiel um 0,6 Prozent auf 94,94 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl der Sorte WTI ⁠verbilligte sich um 1,2 Prozent auf 88,50 Dollar.

Überschattet werden die diplomatischen Bemühungen von neuen Spannungen. Das iranische Außenministerium verurteilte am Dienstag das US-Entern des iranischen Frachters "Touska" am Wochenende und forderte die sofortige Freigabe des Schiffes und der Besatzung. Der Iran werde alle seine Mittel nutzen, um seine nationalen Interessen zu verteidigen, hieß es in staatlichen Medien. Die USA trügen die volle Verantwortung für jede weitere Eskalation in der Region.

Das US-Zentralkommando (Centcom) teilte mit, die "Touska" habe die US-Blockade durchbrochen und ‌über sechs Stunden hinweg wiederholte Warnungen ignoriert. Insidern aus dem Bereich der maritimen Sicherheit zufolge hatte ⁠das Schiff wahrscheinlich sogenannte Dual-Use-Güter an Bord, die auch militärisch genutzt werden ⁠können. China, der wichtigste Abnehmer von iranischem Rohöl, kritisierte das Abfangen des Schiffes.

IRAN: KEIN "TISCH DER UNTERWERFUNG"

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hatte am Montag erklärt, Verletzungen der Waffenruhe durch Washington seien ein großes Hindernis für den diplomatischen Prozess. Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf warf Trump auf der Online-Plattform X vor, die Spannungen durch die Blockade iranischer Häfen zu erhöhen. Trump gebe sich der Illusion hin, "den Verhandlungstisch in einen Tisch der Unterwerfung zu verwandeln", erklärte Ghalibaf. Der Iran lehne Verhandlungen unter Androhung von Gewalt ab.

Die USA und Israel haben am 28. Februar damit begonnen, Ziele im Iran zu bombardieren. Damit wollen sie nach eigenen Angaben vor allem verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Die Führung in Teheran bestreitet allerdings diese Absicht. Infolge der Angriffe schoss die mit dem Iran verbündete radikal-islamische Hisbollah vom Libanon aus wieder Raketen auf Israel ab, was zum Einmarsch israelischer Truppen in den Südlibanon führte. Auch dort herrscht inzwischen eine Waffenruhe.

Neben Tausenden Toten löste der Konflikt einen historischen Schock für die weltweite Energieversorgung aus und schürte ⁠Ängste vor einer globalen Rezession. Denn der Iran hat kurz nach Kriegsbeginn die Straße von Hormus gesperrt, durch die Meerenge wird normalerweise etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggaslieferungen abgewickelt. Die USA reagierten darauf mit der Blockade iranischer Häfen.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)