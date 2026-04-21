Fortinet versus Zscaler

Verändert KI das Geschäftsmodell der Cybersecurity-Giganten?

onvista · Uhr
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Der Cybersecurity-Sektor steht vor einem Umbruch: KI-Modelle wie OpenAI & Anthropic verändern die Bedrohungslage – und setzen bestehende Geschäftsmodelle unter Druck.

Im Fokus dieser Analyse: Fortinet und Zscaler.

Fortinet überzeugt als profitable Cash-Maschine mit effizientem Plattform-Ansatz, während Zscaler als reiner Cloud-Anbieter enormes Wachstumspotenzial bietet – jedoch mit Verwässerungs-Risiken.

Wer hat im KI-Zeitalter die bessere Strategie: stabile Profitabilität oder aggressives Wachstum?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an Fortinet (WKN A0YEFE) und Zscaler (WKN A2JF28). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.

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