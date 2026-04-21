Warken legt Mitte Mai Konzept zur Reform der Pflegeversicherung vor

Berlin, 21. ⁠Apr (Reuters) - Nach der Gesundheitsreform will Bundesgesundheitsministerin Nina Warken Mitte Mai auch ein Konzept zur Reform der Pflegeversicherung vorlegen. "Allein im kommenden Jahr fehlen der Pflegeversicherung sechs Milliarden Euro", teilte die CDU-Politikerin am ‌Dienstag mit. Sie arbeite an einer Pflegereform mit dem Ziel, die Versorgung nachhaltig zu sichern und die Finanzsituation auf ein ⁠solides Fundament ⁠zu setzen. "Bis spätestens Mitte Mai werde ich dazu einen Vorschlag vorlegen, der die Stabilisierung der Finanzsituation mit den notwendigen Strukturreformen verbindet", kündigte Warken an.

Zu Berichten über Einzelmaßnahmen wie eine höhere Belastung der Bewohner von Pflegeheimen sagte Warken, dass sie ‌Pflegebedürftige und ihre Angehörigen nicht allein ‌lassen wolle. Grundlage der Reform sei das Ergebnis der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Zukunftspakt Pflege. Die Pflegeversicherung sei zwar ein Erfolg, der Millionen Menschen täglich ⁠helfe, aber das System befinde sich in Schieflage. "Ich habe es ‌in einem katastrophalen Zustand übernommen", kritisierte ⁠Warken ihre Vorgänger. Strukturreformen seien vertagt worden. Es sei zudem eine ehrliche Debatte darüber vermieden worden, ob Leistungen zielgerichtet eingesetzt werden und wie die Pflegeversicherung zu finanzieren ‌sei.

Kommende Woche soll Warkens Gesetzentwurf ⁠zu einer Reform der gesetzlichen ⁠Krankenversicherung vom Kabinett beschlossen werden. Auch hier sorgen die nötigen Einsparungen in zweistelliger Milliardenhöhe für eine heftige Diskussion auch innerhalb der schwarz-roten Koalition, wie Belastungen zwischen Patienten, Krankenhäusern, Ärzten und Pharmaindustrie verteilt werden sollen. Neben der Gesundheits- und Pflegeversicherung will die Koalition aus CDU, CSU und SPD dann im Sommer auch die Rentenreform angehen.

(Bericht von Andreas Rinke; ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)