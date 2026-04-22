AKTIE IM FOKUS: K+S beenden Rücksetzer dank höherer Gewinnprognose

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf mehr Gewinn von K+S im laufenden Jahr hat am Mittwoch die Anleger erfreut. Um mehr als fünf Prozent auf 15,57 Euro ging es gegen Mittag mit den Papieren des Düngemittelproduzenten nach oben. Mitte März waren K+S mit fast 19 Euro auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren geklettert. Anschließend gab es einen Rücksetzer.

Das operative Ergebnis (Ebitda) liege im ersten Quartal um ein Viertel über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro von Jefferies in einer ersten Reaktion. Der bereinigte freie Mittelzufluss übertreffe die Markterwartung sogar um gut die Hälfte. Die höhere Gewinnerwartung für das Gesamtjahr basiere auf höheren Preisen im Agrarsegment und auf einer guten Kostendisziplin./bek/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
K+S

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News