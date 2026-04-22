AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy steigen auf Rekordhoch - Starke ABB-Zahlen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy sind am Mittwoch im Windschatten starker Quartalszahlen von ABB auf ein Rekordhoch gestiegen. Mit einem Kursplus von zuletzt 5,2 Prozent auf 175,62 Euro lagen die Papiere des Energietechnikkonzerns damit klar an der Spitze des Dax . Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursgewinn mehr als 45 Prozent. Auch in diesem Vergleich sind die Titel Spitzenreiter im deutschen Leitindex.

Händler verwiesen zur Begründung des aktuellen Höhenflugs auf die positive Geschäftsentwicklung des Technologiekonzerns ABB. Die Schweizer fuhren im ersten Quartal einen Rekordauftragseingang von 11,3 Milliarden US-Dollar ein. Dieser liegt um 16 Prozent über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Gleichzeitig hob der Konzern die Ziele für das Wachstum und die Profitabilität an.

Vor allem der starke Auftragseingang von ABB ist laut Analysten zentraler Kurstreiber - die Bestellungen im Segment Rechenzentren waren dreistellig gestiegen. Analyst Phil Buller von JPMorgan sprach von guten Nachrichten für die Investitionsgüterbranche./edh/he

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