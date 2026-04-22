Allianz startet mit neuem Partner Jio Erstversicherer in Indien

München, 22. ⁠Apr (Reuters) - Der Münchner Versicherungsriese Allianz steigt mit seinem neuen Partner Jio Financial in Indien nun auch ins Erstversicherungsgeschäft ein. Allianz und Jio Financial besiegelten am Mittwoch ein Gemeinschaftsunternehmen in der Erstversicherung, an ‌dem beide jeweils 50 Prozent der Anteile halten. Das Joint Venture werde zunächst Sach- und Krankenversicherungen auf dem stark wachsenden ⁠Markt ⁠anbieten. Ein Lebensversicherer soll später noch hinzukommen. Allianz und Jio hatten ihre Partnerschaft im Sommer 2025 zunächst mit der Gründung eines Rückversicherers begonnen.

Die Allianz hatte sich vor einem Jahr von ihrem langjährigen indischen Partner Bajaj Finserv getrennt, nachdem sie vergeblich ‌versucht hatte, ihre Beteiligung von 26 Prozent ‌an den Joint Ventures in der Sach- und Lebensversicherung auszubauen. Sie wollte auch operativ Einfluss auf das Geschäft in Indien nehmen. ⁠Schließlich verkaufte sie die Anteile an der Bajaj Allianz General Insurance ‌und der Bajaj Allianz Life ⁠Insurance für 2,6 Milliarden Euro an den Mehrheitseigentümer zurück.

Der indische Versicherungsmarkt ist noch zum großen Teil unerschlossen. Das soll sich aber nach dem Willen der Regierung ändern, sodass ‌das Land mit seinen mehr ⁠als einer Milliarde Einwohnern als ⁠großer Wachstumsmarkt mit jährlich zweistelligen Zuwachsraten gilt. Die Finanzaufsichtsbehörde hat das nationale Ziel "Versicherung für alle bis 2047" ausgerufen. Allianz-Chef Oliver Bäte sagte, Allianz und Jio wollten zu einer "widerstandsfähigeren und finanziell sichereren Zukunft für Indien" beitragen. "Und wir werden ein völlig neues Versicherungsmodell für Indien aufbauen: eines, das konsequent auf die Kunden und ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist."

(Bericht von Alexander Hübner, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)