ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt K+S auf 'Halten' und fairen Wert auf 15,25 Euro

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat K+S nach vorläufigen Quartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 14,50 auf 15,25 Euro angehoben. Axel Herlinghaus begründete sein neues Anlagevotum mit dem Hinweis, dass die Aktie nach dem Kursrückgang seit Mitte März nun ein ausgeglichenes Chance/Risiko-Profil aufweist. Die Eckdaten für das erste Quartal seien deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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