ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ABB auf 'Hold' - 'Starker Auftragseingang'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Der Schweizer Technologiekonzern habe erneut die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Rizk Maidi in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob vor allem den starken Auftragseingang hervor, der von einem sehr starken Wachstum der Rechenzentren-Aufträge profitiert habe./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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