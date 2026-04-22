ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides, unaufgeregtes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe sich deutlich besser als befürchtet entwickelt./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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