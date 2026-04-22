ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 325 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft deute zwar wie erwartet auf eine Verlangsamung gegenüber dem vierten und dritten Quartal hin, schrieb Julien Dormois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin aber auch einen Beleg für eine weiterhin robuste Umsatzentwicklung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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