ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 430 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Trotz der aktuellen Unsicherheiten berichte der Kosmetikkonzern von einem hervorragenden Start in das neue Jahr, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen zeige sich optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten des globalen Marktes für Schönheitsprodukte./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:25 / EDT