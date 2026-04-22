APA ots news: Starkes Jahr 2025: UNIQA steigert Kapitalquote auf 275...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: Starkes Jahr 2025: UNIQA steigert Kapitalquote auf 275 Prozent und beschleunigt nachhaltige Transformation

Konzernbericht "Ahead of Plan" und Solvency Capital Report  
2025 bestätigen starkes Wachstum, eine sehr hohe Solvenzquote 
und wesentliche Fortschritte im Bereich ESG 

Wien (APA-ots) - "2025 war für UNIQA ein Jahr, in dem wir unsere  
Strategie nicht nur 
umgesetzt, sondern klar übertroffen haben", sagt Kurt Svoboda , 
CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG, zur Veröffentlichung des 
Konzernberichts und des Solvency Capital Reports 2025. "Wir sind 
Ahead of Plan und das bedeutet für uns: stärker zu wachsen, 
profitabler zu werden und unsere Kapitalbasis genau dann auszubauen, 
wenn geopolitische Unsicherheiten zunehmen. Unsere außergewöhnlich 
starke Performance zeigt eindrucksvoll, dass UNIQA auch in einem 
herausfordernden Umfeld ein äußerst verlässlicher Stabilitätsanker 
bleibt." 

Der Konzernbericht 2025 sowie der Solvency Capital Report 
bestätigt ein operativ wie finanziell außergewöhnlich erfolgreiches 
Jahr. Die verrechneten Prämien stiegen 2025 um 8,2 Prozent auf 8,4 
Milliarden Euro, getragen von allen Geschäftsbereichen - mit 
besonders starkem Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung (+ 
10,0 Prozent) und deutlichen Zuwächsen in der Krankenversicherung (+ 
6,3 Prozent) und in der Lebensversicherung (+5,1 Prozent). Auch das 
Ergebnis vor Steuern legte stark zu und erreichte 516,4 Millionen 
Euro, ein Plus von 16,9 Prozent. " Dieses profitable Wachstum zeigt, 
dass unsere strategischen Maßnahmen rascher greifen als geplant - wir 
stärken unsere Ertragskraft, verbessern unsere Combined Ratio 
nachhaltig und bauen unsere Kapitalausstattung weiter aus", betont 
Svoboda . 

Kapitalquote steigt auf 275 Prozent 

Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II ist im 
Jahresvergleich um weitere 11 Prozentpunkte gestiegen. Diese 
Kennzahl, die als Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag am 31. 
Dezember 2025 mit 275 Prozent (2024: 264 Prozent) auf hohem Niveau. 
"Gerade in Zeiten erheblicher geopolitischer Spannungen ist unsere 
starke Solvenzquote ein wesentlicher Faktor für Sicherheit, 
Widerstandskraft und Vertrauen" , so Svoboda . 

Die regulatorische Kapitalquote ergibt sich aus dem Verhältnis 
der Eigenmittel von 7.212 Millionen Euro (2024: 6.211 Millionen Euro) 
und dem Eigenmittelerfordernis von 2.626 Millionen Euro (2024: 2.350 
Millionen Euro). Der Anteil an besonders sicherem Tier 1 Kapital ( 
Kernkapital) macht bei UNIQA aktuell 90 Prozent der Eigenmittel aus. 

Gleichzeitig hat UNIQA den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 
veröffentlicht, der wie im vergangenen Jahr Teil des Konzernberichts 
2025 ist. Basis dafür ist die EU-Richtlinie zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung "Corporate Sustainability Reporting 
Directive" (CSRD). 

Auf Kurs zu Netto-Null: In Österreich bis 2040, konzernweit bis 
2050 

"Nachhaltigkeit ist für UNIQA kein Nebenaspekt, sondern ein 
zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Mit unserem 
Transition-Plan haben wir als erste börsennotierte Versicherung 
Österreichs einen klaren, verbindlichen Pfad definiert: Netto-Null- 
Emissionen in Österreich bis 2040, konzernweit bis 2050. Der Ausstieg 
aus Kohle, Öl und Erdgas in der Veranlagung und im Firmengeschäft 
sowie deutliche Fortschritte in unabhängigen ESG-Ratings 
unterstreichen: Wir gehen unseren nachhaltigen Weg konsequent, 
überzeugt und mit messbarem Fortschritt. Dabei verbinden wir 
wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung gegenüber Umwelt und 
Gesellschaft" , erläutert René Knapp , Vorstand bei UNIQA Insurance 
Group AG und zuständig für Nachhaltigkeit. 

Deutliche Fortschritte bei internationalen ESG-Ratings 

UNIQA hat 2025 ihre nachhaltige Transformation weiter 
beschleunigt und zentrale ESG-Kennzahlen signifikant verbessert. 
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in mehreren international 
anerkannten ESG-Ratings wider, in denen das Unternehmen im 
Berichtsjahr klare Fortschritte erzielen konnte und sich im 
Branchenvergleich in der Spitzengruppe etabliert hat. 

Ein wesentlicher Treiber ist die konsequente Dekarbonisierung der 
Kapitalveranlagung: Die Weighted Average Carbon Intensity (WACI) des 
Investmentportfolios sank auf 42 t COe pro Million Euro Umsatz - ein 
Rückgang um 57,5 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2021. Damit liegt 
UNIQA bereits heute nahe am ursprünglich für 2030 definierten 
Zielwert. 

Sustainalytics bestätigt sinkende ESG-Risiken 

Auch in externen Bewertungen zeigt sich diese Entwicklung. Im 
Sustainalytics ESG Risk Rating (Morningstar) verbesserte sich der ESG 
Risk Score von 18,9 auf 17,1 Punkte. Die Reduktion weist auf eine 
weitere Verringerung wesentlicher ESG-Risiken hin und unterstreicht 
die kontinuierliche Stärkung von Governance, 
Nachhaltigkeitsmanagement und Transparenz. 

CDP hebt UNIQA auf ein sehr gutes A- 

Beim CDP-Klima-Rating erreichte UNIQA erstmals die Bewertung A-. 
CDP gilt als weltweit etablierte Plattform zur Analyse von 
Klimastrategien sowie des Umgangs von Unternehmen mit klimabezogenen 
Risiken und Chancen und dient Investor:innen und weiteren 
Stakeholdern als wichtige Entscheidungsgrundlage. 

S&P ESG Score legt deutlich zu 

Zudem stieg der S&P ESG Score im Berichtsjahr von 43 auf 49 
Punkte. Der Score wird von dem international renommierten Analyse und 
Ratinganbieter S&P Global im Rahmen einer umfassenden, 
branchenspezifischen Analyse erhoben und bewertet die 
Leistungsfähigkeit von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales 
und Governance. Verbesserungen gelten am Kapitalmarkt als Hinweis auf 
gestärkte Prozesse, höhere Datenqualität und weiterentwickelte 
Steuerungsmechanismen. 

Nachhaltige Investitionen 

Mit einem Sustainable-Investment-Volumen von 2,5 Milliarden Euro 
hat UNIQA das strategische Ziel von 2 Milliarden Euro ebenso bereits 
heute klar übertroffen. Zudem finanziert das Unternehmen zunehmend 
Infrastruktur- und Energieprojekte, die aktiv zur Dekarbonisierung 
beitragen. 

Elektrifizierung des Fuhrparks 

Auch in der Betriebsführung liegt UNIQA vor dem Plan: Die 
Elektrifizierung des Fuhrparks in Österreich schreitet rasch voran 
und liegt bereits bei 74 Prozent, ein deutlicher Fortschritt im 
Vergleich zum Vorjahr (57,2 Prozent). Damit ist der vollständige 
Umstieg auf E-Fahrzeuge bis 2030 in Österreich aus heutiger Sicht auf 
Kurs. 

Fortschritte bei Gender Pay Gap 

Auch beim bereinigten Gender Pay Gap konnte UNIQA Fortschritte 
erzielen: Die neu berechneten, bereinigten Kennzahlen zeigen eine 
weitere Verringerung der Unterschiede, gestützt durch klare 
Governance-Maßnahmen, jährliche Überprüfung und signifikante 
Verankerung in den Vergütungssystemen. Der bereinigte Gender Pay Gap 
für das Jahr 2025 liegt bei 2,4 Prozent (2024: 3,4 Prozent). 

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige 
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen 
dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung 
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde 
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen 
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine 
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden. 

Zu den Berichten 

Zum Konzernbericht 

Zum Solvency Capital Report 

Nachlese 

PwC-Studie und CDP-Ranking zeigen: UNIQA bei Nachhaltigkeit auf 
Kurs 

Exzellentes Jahr 2025: UNIQA steigert Ergebnis und Dividende 
deutlich 

Bildmaterial 

Fotos der der UNIQA-Vorstände 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0005    2026-04-22/07:32
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uniqa
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News