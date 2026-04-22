Bericht: Bundesregierung nutzt Lizenzen von US-Techkonzernen in Milliardenhöhe

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠22. Apr (Reuters) - Die Bundesregierung hält nach eigenen Angaben derzeit Softwareverträge mit US-Konzernen mit einem Gesamtumfang von mindestens 8,35 Milliarden Euro. ‌Das gehe aus der Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion ⁠hervor, ⁠über die das "Süddeutsche Zeitung Dossier" am Mittwoch berichtete. Die Summe setze sich aus mehr als 230 laufenden Einzel- und Rahmenverträgen mit US-Unternehmen sowie IT-Rahmenvereinbarungen des ‌Beschaffungsamtes im Geschäftsbereich des ‌Bundesinnenministeriums (ZIB) zusammen. Spitzenreiter sei Oracle mit einem Gesamtvolumen von 4,69 Milliarden Euro. Es folgten ⁠NetApp mit 1,13 Milliarden Euro, Cisco mit ‌799,8 Millionen Euro, ⁠Adobe mit 550,5 Millionen Euro, Hewlett Packard mit 374,9 Millionen Euro und Dell mit 335 Millionen Euro. Der ‌US-Konzern Microsoft ⁠komme in der Auflistung ⁠der direkten Verträge mit den Ressorts auf 51,5 Millionen Euro. In Deutschland und Europa gibt es eine Debatte, ob man sich stärker von US-Techkonzernen unabhängig machen sollte.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ..... Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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