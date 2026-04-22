Kryptowährung

Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit Anfang Februar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Bitcoin
Quelle: Societe Generale

Der Kurs des Bitcoins hat am Mittwoch weiter zugelegt und den höchsten Stand seit Anfang Februar erreicht. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise 78.446 US-Dollar. Zuletzt wurde der Bitcoin wieder etwas tiefer bei knapp 78.300 Dollar gehandelt.

Für Zuversicht sorgte, dass US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe mit dem Iran überraschend einseitig für verlängert erklärt hatte. Dies milderte etwas die mit dem Ölpreisschub im Zuge des Iran-Kriegs aufgekommenen Konjunktur- und Inflationssorgen, auch wenn die Preise für Rohöl weiter auf hohem Niveau notieren.

Auch andere Kryptowährungen wie Ether oder Solana legten zu. "Die Verlängerung der Waffenruhe sendet ein klares Signal der Entspannung", sagte Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

Paul Howard, Senior Director beim Market-Maker Wincent, ergänzte: "Kurzfristig hängt die Kursentwicklung des Bitcoins weiterhin stark von dem gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld ab." Aus markttechnischer Sicht betrachtet der Experte den Bereich um 72.000 Dollar als wichtige Unterstützungszone. Das Aufwärtspotenzial werde durch einen Widerstand bei etwa 79.000 Dollar begrenzt. In diesem Bereich liegen mehrere markante Zwischenhochs von Anfang Februar.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro
Ö
Ölpreis Brent
Ethereum Kurs in US Dollar
Solana Kurs in US Dollar
Solana Kurs in Euro
SENIOR
Market Ltd.
Maker Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 21.04.2026
Dax vor Erholung – Hoffnung auf US-Iran-Gespräche stütztgestern, 06:16 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Drei Fragen an Bernecker 17.04.2026
Bleiben Ölaktien stark? Was fehlt Bitcoin?17. Apr. · onvista
Bleiben Ölaktien stark? Was fehlt Bitcoin?
Vorbörse 17.04.2026
Dax bewegt sich kaum nach starker Woche17. Apr. · onvista
Dax bewegt sich kaum nach starker Woche
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News