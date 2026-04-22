Boeing macht Fortschritte bei der Krisen-Bewältigung

Seattle, 22. Apr (Reuters) - ⁠Der US-Flugzeugbauer Boeing kommt bei der Bewältigung seiner schweren Krise voran. Im ersten Quartal schrieb der Airbus-Rivale nur noch einen Nettoverlust von sieben (Vorjahr: minus 31) Millionen Dollar, wie er am Mittwoch berichtete. Der bereinigte Verlust je Aktie lag mit 20 Cent deutlich niedriger als die 83 Cent, die Analysten erwartet hatten. "Wir haben einen guten Start erwischt und bauen auf diesem Schwung ‌auf", schrieb Vorstandschef Kelly Ortberg in einem Memo an die Belegschaft. "Gemeinsam machen wir Fortschritte dabei, unsere Unternehmenskultur zu stärken und das Vertrauen bei unseren Kunden wieder herzustellen." Um einen langersehnten Großauftrag aus China festzuzurren, setzt Ortberg auf ⁠die Unterstützung von ⁠US-Präsident Donald Trump, der im Mai nach Peking reist.

Boeing verzeichnete im ersten Quartal aber zugleich einen Mittelabfluss von 1,5 Milliarden Dollar. Das lag vor allem am Ausbau der Kapazitäten für die Produktion der Langstrecken-Maschinen vom Typ Boeing 787 in South Carolina, für den Bau von Militärjets in St. Louis und für eine neue Produktionslinie zur Herstellung des Verkaufsschlagers 737 MAX in Everett im US-Bundesstaat Washington. Boeing baut zurzeit 42 Exemplare der Kurzstrecken-Baureihe 737 MAX im Monat, will ‌aber die Schlagzahl bis Jahresende auf 47 erhöhen. Die Zertifizierung der kleinsten ‌und der größten Variante 737-7 und 737-10 dauert aber noch an. Auch sie belastete den Cashflow. Die Genehmigung der US-Behörden für die beiden Flugzeugtypen wird noch in diesem Jahr erwartet, 2027 sollen die ersten Maschinen ausgeliefert werden.

HOFFNUNG AUF TREFFEN VON TRUMP UND ⁠XI

Der Umsatz in der Verkehrsflugzeug-Sparte von Boeing stieg um 13 Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar. Der Flugzeugbauer lieferte im ersten ‌Quartal so viele Maschinen aus wie seit 2019 nicht mehr, ⁠schrieb aber in der Sparte 563 Millionen Dollar Verlust. In der Rüstungs- und Raumfahrt-Sparte, die kürzlich den Mondflug der "Artemis II"-Mission erfolgreich absolviert hat, stieg der Gewinn um 50 Prozent auf 233 Millionen Dollar.

Derweil hofft Boeing auf einen Großauftrag aus China, es wäre der erste seit 2017. Branchenkreisen zufolge verhandelt der Konzern ‌über den Verkauf von 500 Kurzstreckenjets des Typs 737 MAX sowie ⁠Dutzenden Langstreckenmaschinen. Man habe mit den chinesischen Fluggesellschaften ⁠eine gute Lösung gefunden, um deren Bedenken hinsichtlich der Versorgung mit wichtigen Ersatzteilen auszuräumen, sagte Ortberg zu Reuters. Trump hatte im Handelsstreit mit China gedroht, diesen Zugang zu kappen. Im Mai ist ein Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geplant.

"Ohne die Unterstützung der Regierung glaube ich nicht, dass wir in naher Zukunft größere Aufträge aus China erhalten werden", sagte Ortberg. Er sei aber zuversichtlich, dass bei dem Treffen von Trump und Xi die Flugzeug-Bestellungen ein Thema sein werden. Der Krieg im Iran dürfte die Auslieferungen Ortberg zufolge nicht stören. Kunden aus dem Nahen Osten machten zwar 14 Prozent der Bestellungen aus, der Großteil sei jedoch erst für die ⁠2030er Jahre vorgesehen. Bislang habe es keine Bitten um Aufschub gegeben.

(Bericht von Dan Catchpole Geschrieben von Alexander Hübner und Sabine Wollrab, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)