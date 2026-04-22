Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in den Tag gestartet. Der Dax legte eine Stunde nach der Xetra-Eröffnung um 0,19 Prozent auf 24.316 Punkte zu und bleibt damit klar über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Kursgewinne von Siemens stützten zur Wochenmitte.

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt, hieß es. Eine erneute Eskalation bleibe damit jederzeit möglich, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Gesenkte Gewinnprognose drückt auf Tui-Kurs

Eine wegen des Konflikts im Nahen Osten gesenkte Gewinnprognose hat am Mittwoch den Aktienkurs von Tui belastet. Bei erheblichen Schwankungen der Papiere verloren diese zuletzt zwei Prozent auf 7,056 Euro. Kurzzeitig rutschten sie unter die 21-Tage-Linie bei knapp sieben Euro. Diese gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend.

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Der Reiseanbieter rechnet nun im laufenden Jahr mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro. Der Mittelwert des Zielkorridors liegt mit 1,25 Milliarden Euro unter der Konsensschätzung von rund 1,5 Milliarden Euro. "Die Erwartungen am Markt dürften nun entsprechend nach unten korrigiert werden", sagte ein Händler.

Größter Gewinner im Dax am Morgen war die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von 2,3 Prozent gefolgt von Infineon mit 2,2 Prozent. MTU Aero Engines und Commerzbank verloren am Tabellenende jeweils gut zwei Prozent. (mit Material von dpa-AFX)